Καιρός: Συναγερμός για ακραία θερμή εισβολή – Ποιές περιοχές θα «ψηθούν»

Οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για θερμή εισβολή στην Ελλάδα στις αρχές Ιουνίου, χωρίς όμως να έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει η ένταση και η διάρκειά της.

Ο καιρός στις αρχές Ιουνίου δείχνει αυξημένες πιθανότητες για θερμή εισβολή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF.

Οι χάρτες για τις 7 Ιουνίου εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa σε μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ωστόσο οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την ένταση και τη διάρκεια του φαινομένου.

Τι δείχνουν τα προγνωστικά δεδομένα

Σύμφωνα με τους χάρτες του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF, η νοτιοανατολική Ευρώπη εμφανίζεται να επηρεάζεται από θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα της εποχής.

Η εικόνα αυτή αφορά τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa για τις 7 Ιουνίου και μεταφράζεται σε αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης θερμής εισβολής κατά τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τμήματα της ανατολικής Μεσογείου φαίνεται να βρίσκονται μέσα στην περιοχή που μπορεί να επηρεαστεί από θερμότερες αέριες μάζες.

Το προγνωστικό μοτίβο παραπέμπει σε πιθανή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανεβάσει τον υδράργυρο πάνω από τις κλιματικές τιμές.

Οι περιοχές που μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο

Αν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα, οι θερμοκρασίες στη χώρα θα κινηθούν αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται συνήθως στα ηπειρωτικά τμήματα της Ελλάδας, όπου η επίδραση της θάλασσας είναι μικρότερη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, περιοχές που συχνά επηρεάζονται περισσότερο από τέτοιου τύπου θερμές εισβολές.

Παράλληλα, αυξημένες θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστούν και σε κλειστές πεδινές περιοχές που βρίσκονται μακριά από την άμεση θαλάσσια επίδραση.

Γιατί δεν πρόκειται ακόμη για τελική πρόγνωση

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα σημερινά στοιχεία έχουν χρονικό ορίζοντα περίπου δέκα ημερών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο μεταβολών στα προγνωστικά σενάρια.

Για τον λόγο αυτό, οι χάρτες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τελική πρόγνωση, αλλά ως μια πρώτη τάση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Οι λεπτομέρειες για την ένταση της θερμής εισβολής, τη διάρκειά της και τις μέγιστες θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταγραφούν θα γίνουν πιο σαφείς μέσα από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα.

Μέχρι τότε, οι εκτιμήσεις παραμένουν προσεκτικές, καθώς ακόμη δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η τελική μορφή που θα πάρει το φαινόμενο.

Το πιθανότερο σενάριο για τις αρχές Ιουνίου

Το βασικό συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί με σχετική ασφάλεια είναι ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για μια περίοδο θερμότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η τάση αυτή, εφόσον διατηρηθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Το αν η εξέλιξη θα εξελιχθεί σε αξιόλογο κύμα ζέστης ή θα περιοριστεί σε πιο ήπιες θερμοκρασιακές αποκλίσεις θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Οι αναλύσεις θα ανανεώνονται συνεχώς, δίνοντας σταδιακά πιο καθαρή εικόνα για την πορεία της θερμής εισβολής και τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο.