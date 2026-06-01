Fuel Pass: Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί το voucher

Το Fuel Pass πρέπει να αξιοποιηθεί έως τα τέλη Ιουλίου, καθώς μετά την προθεσμία η προπληρωμένη κάρτα απενεργοποιείται και τα ποσά διαφοροποιούνται ανά περιοχή, όχημα και τρόπο πληρωμής.

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας του δικαιούχου και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγεί να καταβληθεί το ποσό.

Τι ισχύει για τα αυτοκίνητα στις νησιωτικές περιοχές

Για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, που έχουν κύρια κατοικία σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ όταν χρησιμοποιείται ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ίδια πρόβλεψη αφορά επίσης την Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Αν ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αντί για ψηφιακή χρεωστική κάρτα, το ποσό για την ίδια κατηγορία διαμορφώνεται σε 50 ευρώ.

Η επιδότηση για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Για τους δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, εκτός μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ποσό της επιδότησης είναι χαμηλότερο.

Συγκεκριμένα, με χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ. Η επιλογή αυτή δίνει μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με την απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει να λάβει την επιδότηση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το ποσό μειώνεται στα 40 ευρώ.

Έτσι, για τα αυτοκίνητα, η βασική διαφοροποίηση προκύπτει τόσο από την περιοχή κατοικίας όσο και από το αν ο δικαιούχος θα χρησιμοποιήσει ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή κατάθεση σε λογαριασμό.

Τι ποσό προβλέπεται για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα στα νησιά

Για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων με κατοικία στις προβλεπόμενες νησιωτικές περιοχές, η επιδότηση ανέρχεται σε 35 ευρώ με χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Περιλαμβάνονται επίσης η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η νήσος Σκύρος, η νήσος Σαμοθράκη και η νήσος Αμμουλιανή.

Αν ο δικαιούχος της ίδιας κατηγορίας επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται σε 30 ευρώ.

Τα ποσά για μηχανές στην υπόλοιπη χώρα

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Η κατηγορία αυτή αφορά όσους δεν εντάσσονται στις ειδικές περιοχές για τις οποίες προβλέπονται υψηλότερα ποσά.

Σε περίπτωση επιλογής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό μειώνεται στα 25 ευρώ.

Η διαφοροποίηση αυτή ακολουθεί τη γενική λογική του Fuel Pass, σύμφωνα με την οποία η ψηφιακή χρεωστική κάρτα οδηγεί σε υψηλότερη ενίσχυση σε σχέση με την τραπεζική κατάθεση.

Η προθεσμία για τους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι πρέπει να αξιοποιήσουν το voucher έως τα τέλη Ιουλίου. Μετά την προθεσμία αυτή, η προπληρωμένη κάρτα παύει να είναι ενεργή.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν λάβει το Fuel Pass χρειάζεται να προσέξουν τον χρόνο χρήσης του ποσού, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της επιδότησης.

Η προθεσμία αφορά τη χρήση της ενίσχυσης μέσω της προπληρωμένης κάρτας. Η απενεργοποίηση μετά τα τέλη Ιουλίου σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν πέρα από το συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Το τελικό ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από τον συνδυασμό τριών στοιχείων: το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και την επιλογή ανάμεσα σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό.