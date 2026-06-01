Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Έτσι θα βρείτε τα ξενοδοχεία που δέχονται το voucher

Ο Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να πραγματοποιήσουν διακοπές με επιδότηση διαμονής, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται περισσότερες διανυκτερεύσεις και μηδενική οικονομική συμμετοχή.

Το νέο πρόγραμμα, που ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Μαΐου, αφορά συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού και έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και τη στήριξη περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή άλλες κρίσεις.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα οφέλη

Ιδιαίτερα ενισχυμένες παροχές προβλέπονται για όσους επιλέξουν προορισμούς που περιλαμβάνονται στις ειδικές κατηγορίες του προγράμματος. Στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής προβλέπεται για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες. Για τις περιοχές αυτές παρέχονται έως δώδεκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή από τους δικαιούχους.

Σε γενικό επίπεδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες περιοχές τα οφέλη είναι αυξημένα, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει περισσότερες ημέρες διαμονής και μηδενική επιβάρυνση.

Η ενισχυμένη στήριξη των συγκεκριμένων προορισμών εντάσσεται στον στόχο του προγράμματος να στηρίξει περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή άλλες κρίσεις, παράλληλα με την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, καθώς καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν το 25% της τιμής των εισιτηρίων, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η μετακίνηση είναι δωρεάν.

Για να εκδοθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι δικαιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν την επιταγή μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Στη συνέχεια απευθύνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η επιταγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μετάβαση και την επιστροφή από τον τόπο διαμονής. Επομένως, η αξιοποίησή της συνδέεται μόνο με το ταξίδι προς και από τον προορισμό που έχει επιλεγεί.

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα για κράτηση καταλύματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων, καθώς η ζήτηση την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται αυξημένη.

Η επιδότηση και οι περίοδοι αυξημένης κάλυψης

Η επιδότηση του προγράμματος είναι αυξημένη κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τις παροχές σε χρονικές περιόδους με αυξημένη ζήτηση.

Για τα καταλύματα που βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από την ειδική αυτή ρύθμιση εξαιρούνται οι Σποράδες, σύμφωνα με το κείμενο του προγράμματος.

Κάθε επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του. Μέσω αυτής παρέχεται επιδότηση για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υπενθυμίζει ότι όσοι έχουν περσινές επιταγές που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Τα βήματα μετά τα αποτελέσματα

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν αν περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες. Στη συνέχεια, χρειάζεται να προχωρήσουν στη διαδικασία κράτησης καταλύματος.

Η κράτηση δεν αρκεί από μόνη της για την ενεργοποίηση της επιταγής. Απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το κατάλυμα και η ηλεκτρονική καταχώριση των ημερομηνιών διαμονής στο σύστημα της ΔΥΠΑ.

Αν δεν ολοκληρωθούν και τα δύο αυτά στάδια, η επιταγή δεν ενεργοποιείται. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδικασία και να βεβαιωθούν ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, ενώ οι δικαιούχοι καλούνται να οργανώσουν έγκαιρα τα επόμενα βήματά τους, ειδικά εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.