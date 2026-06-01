«Σαρώνει» ο καύσωνας την Ευρώπη – 64 νεκροί στην Ισπανία, 15 στη Βρετανία

Πίνακας περιεχομένων

Ο πρόωρος καύσωνας πλήττει τη νότια Ευρώπη, με υψηλές θερμοκρασίες, προειδοποιήσεις για πυρκαγιές και θύματα σε Ισπανία και Βρετανία.

Ο καύσωνας συνεχίζει να πλήττει τη νότια Ευρώπη, με την Ισπανία να καταγράφει θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Το ακραίο κύμα ζέστης έχει ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς στην Ισπανία τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ στη Βρετανία οι θάνατοι που συνδέονται με τον πρόωρο καύσωνα ανέρχονται σε τουλάχιστον 15.

Η Ισπανία αντιμέτωπη με 40άρια

Στη νότια Ισπανία, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει σε ακραία επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ανδαλουσία βρίσκεται στο επίκεντρο του κύματος ζέστης, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αναζητούν τρόπους προστασίας στους δρόμους.

Νερό, ομπρέλες και βεντάλιες έχουν γίνει απαραίτητα για όσους κυκλοφορούν σε περιοχές που πλήττονται από τη ζέστη. Η εικόνα στη νότια Ισπανία αποτυπώνει την ένταση ενός πρόωρου καύσωνα που συνεχίζει την επέλασή του στη νότια Ευρώπη.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα υποχωρήσουν άμεσα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις 5 Ιουνίου.

Η παρατεταμένη διάρκεια του φαινομένου αυξάνει την ανησυχία, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Τα θύματα του ακραίου κύματος ζέστης

Στην Ισπανία, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ακραίο κύμα καύσωνα μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Ο αριθμός αυτός αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, προέρχονταν κυρίως από τις βόρειες περιοχές της Ισπανίας, όπως η Αστούρια, η Χώρα των Βάσκων, η Γαλικία και η Κανταβρία.

Η ηλικιακή σύνθεση των θυμάτων δείχνει πόσο επικίνδυνες μπορεί να γίνουν οι ακραίες θερμοκρασίες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Το κύμα ζέστης δεν περιορίζεται μόνο στις περιοχές όπου καταγράφονται τα υψηλότερα θερμόμετρα.

Η Ισπανία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη όχι μόνο με τις ακραίες τιμές θερμοκρασίας, αλλά και με τις ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί η παρατεταμένη ζέστη.

Γεμάτες οι παραλίες στο Παλέρμο

Στη νότια Ιταλία, οι παραλίες του Παλέρμο έχουν γεμίσει από κόσμο, καθώς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αναζητούν δροσιά στη θάλασσα. Το θερμόμετρο στην περιοχή φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα στις παραλίες δείχνει την προσπάθεια των Ιταλών να αντιμετωπίσουν τη ζέστη απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο. Η υψηλή θερμοκρασία έχει οδηγήσει πολλούς προς τις ακτές.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καύσωνα. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει και για τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζουν μεγάλο μέρος της Σικελίας, εντείνοντας τις συνθήκες ζέστης και αυξάνοντας τον βαθμό επικινδυνότητας.

Τραγικός απολογισμός στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η θερμοκρασία μπορεί πλέον να υποχωρεί, ωστόσο ο απολογισμός των θυμάτων του πρόωρου καύσωνα συνεχίζει να αυξάνεται. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του φαινομένου.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται 13 παιδιά, γεγονός που κάνει ακόμη πιο τραγική την εικόνα. Οι περισσότεροι θάνατοι συνδέονται με πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα θύματα αναζητούσαν λίγη δροσιά όταν σημειώθηκαν οι πνιγμοί. Η προσπάθεια διαφυγής από τη ζέστη κατέληξε σε τραγωδία για πολλές οικογένειες.

Η περίπτωση της Βρετανίας δείχνει ότι οι συνέπειες ενός καύσωνα δεν περιορίζονται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά επεκτείνονται και στους κινδύνους που προκύπτουν όταν οι πολίτες αναζητούν τρόπους να δροσιστούν.