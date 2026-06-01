Μητσοτάκης για Πανελλήνιες 2026: Κανένα αποτέλεσμα δεν μετρά την αξία ενός ανθρώπου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των Πανελληνίων, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις είναι σημαντικές αλλά δεν καθορίζουν την αξία και την πορεία ενός ανθρώπου.

Οι Πανελλήνιες βρίσκονται στο επίκεντρο του μηνύματος που απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους, καλώντας τους να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις χωρίς να επιβαρυνθούν με επιπλέον άγχος.

Ο πρωθυπουργός, μέσα από ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τη μοναδική διαδρομή στη ζωή ενός νέου ανθρώπου, στέλνοντας παράλληλα ευχές για καλή επιτυχία και δικαίωση της προσπάθειας που έχει προηγηθεί.

Το μήνυμα για την πίεση των εξετάσεων

Στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι ημέρες των Πανελλαδικών συνοδεύονται συχνά από έντονη πίεση για τους μαθητές. Όπως σημείωσε, είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση να υπάρχει η αίσθηση ότι πολλά κρίνονται μέσα από ένα γραπτό και σε περιορισμένο χρόνο.

Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι αυτή η εικόνα δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα στο σύνολό της. Κάλεσε τους υποψηφίους να μπουν στην αίθουσα με καθαρό μυαλό και να μην προσθέσουν περισσότερο άγχος σε αυτό που ήδη βιώνουν.

Οι Πανελλήνιες ως σταθμός και όχι ως μοναδική πορεία

Κεντρικό σημείο της ανάρτησης ήταν η αναφορά ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν σημασία, αλλά δεν αποτελούν τη μοναδική ευκαιρία ή τον μοναδικό δρόμο για έναν νέο άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρωθυπουργός θέλησε να αποφορτίσει το βάρος που συχνά συνοδεύει τη διαδικασία.

Παράλληλα, τόνισε ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να καθορίσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός ανθρώπου. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι η ζωή μπορεί να ανοίξει περισσότερες διαδρομές από όσες συχνά είναι ορατές σε αυτή την ηλικία.

Οι ευχές προς τους υποψηφίους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ευχές σε όλες και όλους τους υποψηφίους για καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Στάθηκε ιδιαίτερα στους κόπους που έχουν καταβάλει το προηγούμενο διάστημα, ευχόμενος να δικαιωθεί η προσπάθειά τους.

Το μήνυμα είχε χαρακτήρα στήριξης και ενθάρρυνσης, με έμφαση στην ψυχραιμία και στην ανάγκη οι μαθητές να μην αντιμετωπίσουν τις Πανελλήνιες ως απόλυτο κριτήριο για το μέλλον τους.

Η γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη

Στην ίδια ανάρτηση έγινε αναφορά και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία από το Υπουργείο Παιδείας έως τις 30 Ιουνίου για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για ένα πανελλαδικό δίκτυο ψυχολόγων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Ο ίδιος προέτρεψε τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους να αξιοποιήσουν τη γραμμή χωρίς δισταγμό, εφόσον αισθανθούν ότι χρειάζονται βοήθεια.