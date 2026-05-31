Συντάξεις χηρείας: Παρέμβαση στη Βουλή για να μη χαθεί η εθνική σύνταξη

Οι συντάξεις χηρείας βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικής και νομοθετικής παρέμβασης, με στόχο να αποφευχθούν περικοπές, αναδρομικές αναζητήσεις και απώλεια εθνικής σύνταξης για δικαιούχους.

Οι συντάξεις χηρείας μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο, καθώς το υπουργείο Εργασίας εμφανίζεται έτοιμο να προχωρήσει σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μην υπάρξει απώλεια μίας εθνικής σύνταξης για δικαιούχους που λαμβάνουν και σύνταξη χηρείας.

Το ζήτημα συνδέεται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με τις πολιτικές πιέσεις που ασκούνται για άμεση λύση, ενώ το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε τις προτάσεις του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, ζητώντας από την κυβέρνηση να νομοθετήσει χωρίς καθυστέρηση.

Η παρέμβαση που ετοιμάζεται για τους δικαιούχους

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κανένας δικαιούχος σύνταξης χηρείας δεν θα κινδυνεύσει να χάσει μία εθνική σύνταξη. Η σχετική τοποθέτηση έγινε στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου για τις ίσες αμοιβές.

Η νομοθετική πρωτοβουλία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έχει ως στόχο να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο καταβολής των συντάξεων χηρείας, τόσο για τους σημερινούς όσο και για τους μελλοντικούς δικαιούχους.

Η απόφαση του ΣτΕ και ο κίνδυνος περικοπών

Η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση προέκυψε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ερμήνευσε τον νόμο Κατρούγκαλου, που ισχύει από το 2016, με τρόπο που δημιουργεί πίεση για άμεση παρέμβαση.

Εάν δεν υπάρξει αλλαγή, θα μπορούσε να εφαρμοστεί οριζόντια η συγκεκριμένη ερμηνεία του ασφαλιστικού νόμου, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν και σύνταξη χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος να χάσουν τη μία εθνική σύνταξη.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε σε σημαντική περικοπή για τους δικαιούχους, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και ο κίνδυνος να ζητηθούν αναδρομικά ποσά, τα οποία μπορεί να αφορούν χρονικό διάστημα έως και πέντε ετών.

Τι ζητά το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση

Το ΠΑΣΟΚ, υιοθετώντας τις προτάσεις του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, ζητά από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι πρόκειται για πρόβλημα που δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ακόμη ότι στις συντάξεις χηρείας δεν καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση, καλώντας την να το πράξει τώρα.

Οι προτάσεις για ποσά, παρακρατήσεις και νομοθετικές αλλαγές

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που ζητούνται, το ΠΑΣΟΚ θέτει ως βασικό αίτημα τη διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο ποσό που είχε απονεμηθεί, ακόμη και μετά την πάροδο της τριετίας.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν, δεν θα αναζητηθούν υπέρογκα ποσά με τα οποία έχουν υπερχρεωθεί οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, ενώ θα συνεχιστεί και στο μέλλον η καταβολή του ίδιου ποσού.

Παράλληλα, ζητείται η επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών λόγω της περικοπής των συντάξεων χηρείας του Δημοσίου, μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου, που προβλέπει την καταβολή μίας εθνικής σύνταξης.

Το επόμενο βήμα στη Βουλή

Για να αποτραπούν οι δυσμενείς συνέπειες, το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να παρέμβει νομοθετικά, προχωρώντας σε τροποποίηση ή κατάργηση της σχετικής διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου.

Η ρύθμιση θα αφορά το άρθρο 7 και θα αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η καταβολή των συντάξεων χηρείας, ώστε να μη βρεθούν οι δικαιούχοι αντιμέτωποι με απώλεια εθνικής σύνταξης ή αναδρομικές απαιτήσεις.