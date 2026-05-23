Συντάξεις: Πότε γίνονται οι πληρωμές Ιουνίου

Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ οι συντάξεις Ιουνίου, με τις επίσημες πληρωμές να γίνονται σε δύο ημερομηνίες, στις 26 και 28 Μαΐου.

Συντάξεις Ιουνίου: από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να πιστώνονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά των συντάξεων.

Η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο βασικές ημερομηνίες, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Οι πρώτες πληρωμές για τις συντάξεις Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Μαΐου.

Ωστόσο, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, δηλαδή από τη Δευτέρα 25 Μαΐου, για όσους πληρώνονται στην πρώτη φάση.

Ποιοι πληρώνονται την Τρίτη 26 Μαΐου

Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των τέως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι συντάξεις μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ

Στην ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά.

Πρόκειται για συντάξεις που απονεμήθηκαν με βάση τον νόμο 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Η κατηγορία αυτή αφορά συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα

Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η πληρωμή αφορά τόσο μη μισθωτούς όσο και μισθωτούς συνταξιούχους.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Για όσους πληρώνονται στις 26 Μαΐου, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα με ανάληψη μέσω ΑΤΜ από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Η διαθεσιμότητα αυτή αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Ποιοι πληρώνονται την Πέμπτη 28 Μαΐου

Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα Ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι συντάξεις του Δημοσίου

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα δουν επίσης τα ποσά στους λογαριασμούς τους μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

Πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα για τη δεύτερη πληρωμή

Για όσους πληρώνονται επίσημα την Πέμπτη 28 Μαΐου, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Έτσι, οι συνταξιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη με χρεωστική κάρτα πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.