Ζαχαράκη: Εθνικό απολυτήριο, νέο λύκειο και αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανοίγει τη συζήτηση για το νέο λύκειο, το εθνικό απολυτήριο, τις πανελλαδικές εξετάσεις και τις αλλαγές που σχεδιάζονται στην εκπαίδευση.

Ένα νέο, πιο σύνθετο και παιδαγωγικό μοντέλο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια εξετάζει το υπουργείο Παιδείας, με τη Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει ότι το σημερινό σύστημα των πανελληνίων, αν και αξιόπιστο, έχει φτάσει στα όριά του.

Σε συνέντευξή της στη «Βραδυνή της Κυριακής», η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφέρεται στον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο σχέδιο για το νέο λύκειο, στο εθνικό απολυτήριο, στο ψηφιακό φροντιστήριο, αλλά και στις αλλαγές που προωθούνται στην ανώτατη εκπαίδευση.

Νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνει ότι ειδική επιτροπή εξετάζει και προετοιμάζει το σχέδιο για το πώς πρέπει να δομηθεί ξανά το σχολείο. Όπως σημειώνει, η κατεύθυνση είναι ένα σύστημα στο οποίο θα μετρά περισσότερο η συνολική πορεία του μαθητή και όχι μόνο η επίδοση σε λίγες ώρες εξετάσεων.

Η υπουργός υπογραμμίζει ότι στόχος είναι να υπάρξει ένα νέο αξιόπιστο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με σταδιακή εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου και συνυπολογισμό της συνολικής διαδρομής των μαθητών. Εκφράζει, μάλιστα, την εκτίμηση ότι στο τέλος του διαλόγου και στη φάση της νομοθέτησης μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση.

Μήνυμα στους υποψηφίους των πανελλαδικών

Αναφερόμενη στους μαθητές που βρίσκονται στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, η Σοφία Ζαχαράκη τονίζει ότι το υπουργείο Παιδείας προετοιμάζεται εδώ και μήνες, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Όπως αναφέρει, η αγωνία της ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στις οικογένειές τους είναι διαρκής.

Η υπουργός σημειώνει ότι οι υποψήφιοι έχουν ανάγκη από έμπρακτη υποστήριξη, λιγότερες συμβουλές και ουσιαστική αποφόρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, το ψηφιακό φροντιστήριο θα συνεχίσει να στηρίζει τους μαθητές με ζωντανά μαθήματα και επαναλήψεις μέχρι και το τελευταίο εξεταζόμενο μάθημα.

Ψυχολογική στήριξη για τους μαθητές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η υπουργός στην ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι μαθητές πριν από τις εξετάσεις. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, αναφέρει ότι είναι τραγικό όταν ένα παιδί νιώθει πως δεν υπάρχει «αύριο» και τονίζει την ευθύνη όλων των ενηλίκων απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, το υπουργείο Παιδείας θέτει σε λειτουργία ένα εκτεταμένο δίκτυο ψυχολογικής ενδυνάμωσης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο δίκτυο αυτό θα είναι διαθέσιμοι ειδικοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια που χρειάζεται στήριξη σε αυτή τη σημαντική περίοδο.

Πρότυπα, πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία

Η υπουργός αναφέρεται και στα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και προετοιμάζονται για εξετάσεις εισαγωγής σε πρότυπα ή Ωνάσεια Σχολεία. Όπως τονίζει, το ζητούμενο δεν είναι να μεγαλώνουν παιδιά που φοβούνται την προσπάθεια, αλλά παιδιά που παίρνουν από το σχολείο ουσιαστικά εφόδια, πιστεύουν στις δυνατότητές τους και μαθαίνουν ότι η αποτυχία δεν τα ορίζει.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα, τα πειραματικά και τα δημόσια Ωνάσεια Σχολεία δεν εντάχθηκαν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα για να δημιουργήσουν εξαντλητικό ανταγωνισμό. Αντίθετα, όπως αναφέρει, στόχος είναι να λειτουργήσουν ως οδοδείκτες προόδου για τη δημόσια εκπαίδευση και να ανοίξουν νέους δρόμους γνώσης, δημιουργίας και εξέλιξης.

Ξένα πανεπιστήμια, άρθρο 16 και διεθνές απολυτήριο

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και το άρθρο 16, η υπουργός σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ενισχύσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αναφέρεται σε χρηματοδότηση άνω του 1,5 δισ. ευρώ, αναβάθμιση υποδομών, φοιτητικής μέριμνας, καθώς και σε πρόγραμμα ανακαινίσεων και δημιουργίας νέων φοιτητικών εστιών.

Η Σοφία Ζαχαράκη εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει τις προοπτικές να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το διεθνές απολυτήριο, επισημαίνει ότι η επιλογή των δημόσιων λυκείων γίνεται με παιδαγωγικά και λειτουργικά κριτήρια, ενώ η τελική επιλογή και πιστοποίηση των σχολείων θα γίνει από τον διεθνή Οργανισμό του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Το ψηφιακό φροντιστήριο και οι αλλαγές από τον Σεπτέμβριο

Στις παρεμβάσεις που προετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα, η υπουργός αναφέρεται στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο από τον Σεπτέμβριο θα περάσει, όπως λέει, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η εξατομικευμένη στήριξη των μαθητών και των μαθητριών, με εργαλεία που θα προσαρμόζονται περισσότερο στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή EduPlan, σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, θα επιτρέψει καλύτερη πρόβλεψη και προγραμματισμό για τη στελέχωση των σχολείων και τη διαχείριση των κενών σε κάθε σχολική μονάδα. Η υπουργός συνδέει τις αλλαγές αυτές με τον στόχο να λειτουργούν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο όσο πιο γρήγορα και σωστά γίνεται.

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρεται και στο πολιτικό σκέλος, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πως υπάρχει καθαρός ορίζοντας για μία τρίτη τετραετία. Για τον χρόνο των εκλογών, παραπέμπει στις απαντήσεις του πρωθυπουργού, ενώ τονίζει ότι η κρίση των πολιτών το 2027 θα κριθεί τελικά στο ερώτημα ποιος βελτιώνει τη ζωή τους.

