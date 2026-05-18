Πλήρης επιβεβαίωση iPaidia.gr – Ζαχαράκη: 5.500 οι διορισμοί εκπαιδευτικών φέτος – Πότε θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι φέτος θα γίνουν περίπου 5.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών θα πραγματοποιηθούν την τελευταία ημέρα του Αυγούστου.

Περίπου 5.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν φέτος, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.

Τα λεγόμενα της κυρίας Ζαχαράκη επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του iPaidia.gr που είχε γράψει (δείτε εδώ) για τα φετινά δεδομένα αναφορικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Η υπουργός, στην εκπομπή του Νότη Παπαδόπουλου και του Βασίλη Χιώτη, αναφέρθηκε στους μόνιμους διορισμούς, στις προσλήψεις αναπληρωτών, στον προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2026-27, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης των μαθητών μέσα στα σχολεία.

Περίπου 5.500 μόνιμοι διορισμοί φέτος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, οι φετινοί μόνιμοι διορισμοί θα κινηθούν περίπου στις 5.500 θέσεις.

Οι διορισμοί αυτοί θα καλύψουν τα κενά που προκύπτουν από αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών.

Οι διορισμοί από το 2019 και οι αναπληρωτές

Η υπουργός σημείωσε ότι από το 2019 και μετά έχουν γίνει συνολικά 45.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι φέτος προσλήφθηκαν 50.000 αναπληρωτές, αριθμός που αποτυπώνει τις ανάγκες που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Νωρίτερα η εικόνα για τα κενά του 2026-27

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι ανάγκες για το σχολικό έτος 2026-27 θα είναι γνωστές νωρίτερα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα EDUPLAN, μέσω του οποίου θα υπάρχει πλήρης εικόνα των κενών ανά Τμήμα.

Οι αποσπάσεις και οι προσλήψεις αναπληρωτών

Η υπουργός επεσήμανε ότι φέτος οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού ανακοινώθηκαν νωρίτερα από ποτέ.

Για τις προσλήψεις αναπληρωτών, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν την τελευταία ημέρα του Αυγούστου.

