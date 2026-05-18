3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ ή 33ος Γραπτός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ; Όλες οι διαφορές και τι αλλάζει φέτος

Το ενδιαφέρον για τους μεγάλους διαγωνισμούς του Δημοσίου αυξάνεται συνεχώς, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι αναζητούν μία σταθερή και εξελίξιμη επαγγελματική πορεία στο Δημόσιο.

Δύο από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς της περιόδου είναι ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ και ο 33ος Γραπτός Διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ.

Παρότι αρκετοί υποψήφιοι συγχέουν τους δύο διαγωνισμούς, στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες, με διαφορετική φιλοσοφία, εξεταστέα ύλη και επαγγελματική προοπτική.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Βιτάλη έχει ήδη ξεκινήσει οργανωμένη προετοιμασία για τον 3ο Πανελλήνιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ενώ παράλληλα ανακοινώνει νέα τμήματα προετοιμασίας για τον 33ο γραπτό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ από τον Ιούνιο.

Τι είναι ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ αφορά προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και αποτελεί πλέον τον βασικό μηχανισμό διορισμών μέσω γραπτής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες και τις επίσημες ανακοινώσεις, στον νέο διαγωνισμό αλλάζουν σημαντικά στοιχεία σε σχέση με προηγούμενες διαδικασίες.

Οι βασικές αλλαγές στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Στον νέο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ:

Η βαθμολογία θα προκύπτει κατά 50% από τις γνώσεις και κατά 50% από τις δεξιότητες.

Εισάγεται ενισχυμένη αξιολόγηση δεξιοτήτων και επαγωγικού συλλογισμού.

Δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην εργασιακή αποτελεσματικότητα και στις πρακτικές ικανότητες των υποψηφίων.

Η εξέταση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η προετοιμασία απαιτεί διαφορετική στρατηγική σε σχέση με τους παλαιότερους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην επίσημη σελίδα του Ομίλου Βιτάλη, η εξέταση δεξιοτήτων περιλαμβάνει:

επαγωγικό συλλογισμό

εργασιακές δεξιότητες

αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες

Οι αλλαγές αυτές καθιστούν σαφές ότι η επιτυχία δεν βασίζεται πλέον μόνο στην αποστήθιση θεωρίας, αλλά απαιτεί συστηματική εξάσκηση και εξειδικευμένη προετοιμασία.

Τι είναι ο 33ος Γραπτός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και πιο υψηλού κύρους διαδικασίες εισαγωγής στο Δημόσιο.

Σε αντίθεση με τον ΑΣΕΠ, η ΕΣΔΔΑ δεν οδηγεί απευθείας σε μία απλή θέση διοικητικού υπαλλήλου. Οι επιτυχόντες φοιτούν στη Σχολή και στη συνέχεια στελεχώνουν νευραλγικές θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι ο μόνος διαγωνισμός δημοσίου που διορίζεσαι από την πρώτη μέρα φοίτησης στη σχολή και λαμβάνεις κανονικές απολαβές.

Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ χαρακτηρίζεται από:

απαιτητική θεωρητική προετοιμασία

ανάπτυξη θεμάτων

υψηλό επίπεδο δυσκολίας

έμφαση στην ανάλυση και την κριτική σκέψη

Οι βασικές διαφορές ΑΣΕΠ και ΕΣΔΔΑ

1. Στόχος του διαγωνισμού

Ο ΑΣΕΠ οδηγεί σε διορισμούς στο Δημόσιο.

Η ΕΣΔΔΑ οδηγεί σε εισαγωγή στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και διορισμό σε Διοικητική θέση.

2. Τρόπος εξέτασης

Ο ΑΣΕΠ βασίζεται κυρίως σε multiple choice εξέταση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει απαιτητικά θέματα ανάπτυξης και σύνθετης ανάλυσης.

3. Δεξιότητες vs θεωρία

Στον νέο ΑΣΕΠ οι δεξιότητες αποκτούν πλέον καθοριστικό ρόλο.

Στην ΕΣΔΔΑ η θεωρητική κατάρτιση παραμένει βασικός πυλώνας επιτυχίας.

4. Προετοιμασία

Ο ΑΣΕΠ απαιτεί ταχύτητα, τεχνικές επίλυσης και εξοικείωση με ψυχομετρικά στοιχεία.

Η ΕΣΔΔΑ απαιτεί μακροχρόνια ακαδημαϊκή προετοιμασία και εις βάθος κατανόηση της ύλης.

Ποιον διαγωνισμό να επιλέξω;

Η επιλογή εξαρτάται από τους στόχους κάθε υποψηφίου.

Αν στόχος είναι ο άμεσος διορισμός στο Δημόσιο μέσω μιας σύγχρονης εξεταστικής διαδικασίας, τότε ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή.

Αν στόχος είναι μία υψηλόβαθμη διοικητική καριέραστη Δημόσια Διοίκηση, τότε η ΕΣΔΔΑ παραμένει ο κορυφαίος θεσμός.

Σε κάθε περίπτωση, η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας, ειδικά μετά τις σημαντικές αλλαγές που εισάγονται στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ.