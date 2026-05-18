Επίσημο! Πότε ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανακοινώσει στις 26 Μαΐου στο Θησείο το νέο του πολιτικό εγχείρημα, με το επιτελείο του να ολοκληρώνει τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την εξαγγελία του νέου κόμματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου στο Θησείο, με το επιτελείο της Αμαλίας να κινείται με ταχύτατους ρυθμούς.

Στόχος είναι μέσα στις επόμενες ημέρες να κλείσουν όλα τα οργανωτικά ζητήματα της εκδήλωσης, ώστε να ανακοινωθεί επισήμως η συγκέντρωση στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό εγχείρημα και θα επιχειρήσει να «ξανασυστηθεί» στους Έλληνες ψηφοφόρους.

Η εκδήλωση στο Θησείο και οι τελευταίες εκκρεμότητες

Στο επίκεντρο των προετοιμασιών βρίσκεται η επιλογή του κατάλληλου χώρου όπου θα στηθεί η εξέδρα για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό πρόγραμμα του νέου φορέα και το όνομά του.

Κατά την ίδια εκδήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους προχωρά στη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση. Η ομιλία του θα αποτελέσει το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο παρουσίασης του νέου κόμματος.

Η πολιτική διακήρυξη και η πλατφόρμα υπογραφών

Μετά την παρουσίαση, το κείμενο της πολιτικής διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ειδική πλατφόρμα. Εκεί, κάθε πολίτης θα μπορεί να μπει και να υπογράψει τη διακήρυξη του νέου κόμματος.

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό για την πρώτη δημόσια ενεργοποίηση γύρω από το νέο εγχείρημα. Το επιτελείο επιδιώκει να έχει ολοκληρώσει εγκαίρως τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα πριν από την επίσημη ανακοίνωση της συγκέντρωσης.

Το μήνυμα προς τους βουλευτές

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διαμηνυθεί σε βουλευτές κομμάτων που επιθυμούν να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα ήταν προτιμότερο να μη βάλουν την υπογραφή τους στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές από την αρχή ότι δεν επιθυμεί, σε αυτή τη φάση, στο νέο πολιτικό εγχείρημα να συμμετέχουν στελέχη που βρίσκονται στο κοινοβούλιο.

Γιατί επιταχύνονται οι διαδικασίες

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε με βίντεο στους λόγους για τους οποίους επιταχύνει τις διαδικασίες δημιουργίας του νέου κόμματος. Στο μήνυμά του ανέφερε με νόημα πως «τον Σεπτέμβριο θα ήταν αργά».

Η δεύτερη ημερομηνία που είχε συζητηθεί ήταν η 21η Ιουνίου. Ωστόσο, το προεκλογικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί οδήγησε τον πρώην πρωθυπουργό σε αλλαγή σχεδίων, με αποτέλεσμα να αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του μετά από ένα δεκαήμερο.

Το όνομα και τα πρόσωπα του νέου φορέα

Το όνομα του κόμματος αναμένεται να παραπέμπει στη συμπόρευση δυνάμεων της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα στελέχη που έχουν συστρατευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι τα πρόσωπα αυτά να γίνουν γνωστά μέχρι τις εκλογές, καθώς στις επόμενες κάλπες θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.

Με πληροφορίες από Παραπολιτικά