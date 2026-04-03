Τσίπρας: Πότε θα επιστρέψει με νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να έχει διαμορφωθεί έως τον Σεπτέμβριο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισπευσθεί αν το επιβάλλουν οι πολιτικές εξελίξεις.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, διευκρίνισε ότι το νέο σχήμα δεν θα ξεκινήσει με κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά θα επιχειρήσει να συγκροτηθεί μέσα από την κοινωνία, επιδιώκοντας ευρύτερες συνθέσεις και πολιτικές συγκλίσεις.

Το πλαίσιο του νέου πολιτικού εγχειρήματος

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το νέο σχήμα θα είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, χωρίς περιορισμούς και προαπαιτούμενα. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η συνάντηση διαφορετικών πολιτικών ρευμάτων, όπως η ριζοσπαστική αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία και η πολιτική οικολογία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκρότηση ενός πολιτικού φορέα απαιτεί χρόνο, πρόσωπα και σαφή προγραμματική κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να αντιμετωπιστεί με λογικές ταχείας εκκίνησης.

Κριτική σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ

Στην τοποθέτησή του άσκησε έντονη κριτική τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οικονομική εξάρτηση των δύο κομμάτων.

Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ενώ για τον Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι δεν έχει προσωπική ευθύνη, επισημαίνοντας ωστόσο μια γενικότερη πολιτική «όσμωση».

Αναφορές στις υποκλοπές και την κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των υποκλοπών, καλώντας τον Κυριάκος Μητσοτάκης να κατονομάσει τους υπεύθυνους, εφόσον δηλώνει ότι δεν είχε γνώση για την υπόθεση.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι, υπό κανονικές συνθήκες, τα ζητήματα που έχουν προκύψει θα έπρεπε να οδηγήσουν σε εκλογές, αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση της κατάστασης από την κυβέρνηση.

Έμφαση στην ανάγκη εναλλακτικής πρότασης

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι η πολιτική ισορροπία απαιτεί την ύπαρξη ισχυρής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η απουσία ενός τέτοιου αντιπάλου ενισχύει τη μονοκρατορία της κυβέρνησης.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτικές πρωτοβουλίες που θα διαμορφώσουν νέους συσχετισμούς.