ΑΣΕΠ: 1.696 θέσεις εργασίας – Δείτε πού θα γίνουν

Πίνακας περιεχομένων

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2026 περνά στο Β΄ Στάδιο, με 24.338 υποψηφίους να καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά έως τις 21 Μαΐου 2026 για 1.696 θέσεις στον χώρο της Υγείας.

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: σε κρίσιμη φάση περνά η διαδικασία για την κάλυψη 1.696 θέσεων στον χώρο της Υγείας, καθώς 24.338 υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 14:00.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμο προσωπικό σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και προσωπικό με τριετή σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Η προθεσμία που δεν πρέπει να χαθεί

Το Β΄ Στάδιο της διαδικασίας για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2026 άρχισε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 08:00 το πρωί, και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 14:00.

Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες της ανακοίνωσης πρέπει να ανεβάσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μη έγκαιρη αποστολή τους οδηγεί σε αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που δεν θα ανταποκριθούν εμπρόθεσμα δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν στη διαδικασία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων.

Ποιοι καλούνται να καταθέσουν δικαιολογητικά

Η πρόσκληση του ΑΣΕΠ δεν αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους, αλλά μόνο όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες της σχετικής ανακοίνωσης. Η επιλογή τους έγινε ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία που προέκυψε από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2026 : Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση (VIDEO)

Οι υποψήφιοι που προηγούνται στους πίνακες κατάταξης πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης και ειδικότερα όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ΄ του Παραρτήματος Β΄ για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Προειδοποίηση για τις τελευταίες ώρες

Το ΑΣΕΠ συστήνει στους ενδιαφερόμενους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για την υποβολή των δικαιολογητικών. Η σύσταση γίνεται προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από αυξημένη κίνηση στο σύστημα.

Πιθανή υπερφόρτωση του διαδικτύου, σφάλμα στη σύνδεση ή τεχνικές δυσκολίες μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή ακόμη και σε αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή διευκρινίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για αδυναμία υποβολής που οφείλεται σε τέτοιους παράγοντες. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρουσιάζεται και γράφημα με τον αριθμό των επισκέψεων ανά ώρα στον Κόμβο του ΑΣΕΠ, με ενδεικτική κίνηση για τον Απρίλιο 2026 και 2025.

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2026 : Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση (VIDEO)

Οι θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Η Προκήρυξη 2Κ/2026 αφορά συνολικά 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Από αυτές, οι 839 θέσεις αφορούν την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι 857 θέσεις την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία αφορά προσωπικό που θα καλύψει ανάγκες σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, ενώ περιλαμβάνει και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνει η προκήρυξη

Η προκήρυξη καλύπτει ευρύ φάσμα ειδικοτήτων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.

Στην κατηγορία ΤΕ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ειδικότητες όπως Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντοτεχνιτών, Ραδιολογίας Ακτινολογίας, Διαιτολογίας, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Διοικητικού Λογιστικού, Λογιστικού, Επισκεπτών Υγείας, Εργοθεραπείας, Κοινωνικών Λειτουργών, Λογοθεραπείας, Μαιευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Τεχνολόγων Τροφίμων και Φυσικοθεραπείας.

Στην κατηγορία ΔΕ περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών, Βοηθοί Φαρμακείων, Διοικητικού Λογιστικού, Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών, Οδηγοί, Προσωπικό Η/Υ, Πληρώματα Ασθενοφόρων, Πληρώματα Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, Αμαξωμάτων – Φανοποιοί, Δομικών Έργων, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Θερμαστές, Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων, Μηχανοτεχνίτες Συντηρητές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί και Χειριστές-Εμφανιστές Ακτινολογικών Εργαστηρίων.

Τι κρίνεται στο Β΄ Στάδιο

Το Β΄ Στάδιο είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 2Κ/2026. Σε αυτό το στάδιο ελέγχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που καλούνται από το ΑΣΕΠ.

Η ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να γίνει με βάση τις οδηγίες της προκήρυξης, καθώς τα δικαιολογητικά συνδέονται με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων.

Για τους 24.338 υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες, η εμπρόθεσμη και σωστή υποβολή αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν στη διαδικασία και να συμμετάσχουν στη συνέχεια της επιλογής.