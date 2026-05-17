Δείτε τις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι 22 Μαΐου
Συνολικά 64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους την περίοδο από 18 Μαΐου έως 22 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ.
Οι καταβολές αφορούν παροχές σε χρήμα, αποφάσεις εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και προγράμματα απασχόλησης, με τις πληρωμές να κατανέμονται ανά φορέα και κατηγορία δικαιούχων.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
Από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
