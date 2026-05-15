Εκπαιδευτικοί για επίδομα ανεργίας: «Όχι άλλο καλοκαίρι με προπληρωμένη κάρτα»

Πίνακας περιεχομένων

Η κινητοποίηση ενάντια στην προπληρωμένη κάρτα ανεργίας και στις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τον Α΄ Σύλλογο Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε. να καλεί σε συγκέντρωση το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11:00 π.μ., στο Υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου 29 και σε πορεία προς το Σύνταγμα.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι οι ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν μέσα από τις ΚΥΑ του 2024 και του 2025 έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στους ανέργους και ιδιαίτερα στους αναπληρωτές, καθώς, όπως αναφέρουν, μειώνονται οι δικαιούχοι, περιορίζεται σταδιακά το επίδομα και το 50% καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης κάρτας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η κάλυψη βασικών αναγκών, όπως το ενοίκιο και οι λογαριασμοί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Α΄ Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29), Σάββατο 16 Μάη στις 11:00 π.μ. και πορεία προς το Σύνταγμα.

Φτάνει πια! Όχι άλλο καλοκαίρι με προπληρωμένη κάρτα!

Ένας χρόνος πέρασε από τις πρώτες κινητοποιήσεις και δράσεις μας ενάντια στις νέες ρυθμίσεις για το επίδομα ανεργίας (προπληρωμένη κάρτα με δέσμευση του 50%, εξαγγελίες για αύξηση των απαιτούμενων ενσήμων σε 175, σταδιακή μείωση του επιδόματος). Το καλοκαίρι του 2025 επιβεβαίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο τις ανησυχίες μας: συνάδελφοι έμειναν χωρίς επίδομα για μήνες, ενώ πολλοί αναγκάστηκαν να καταφεύγουν σε απαράδεκτες λύσεις για να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως το ενοίκιο.

ΔΥΠΑ -Επίδομα ανεργίας: Ποιοί κινδυνεύουν να το χάσουν

Οι ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν με τις ΚΥΑ του 2024 και 2025 οδήγησαν σε:

Μείωση των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας

Σταδιακή μείωση του ίδιου του επιδόματος

Καταβολή του 50% μέσω προπληρωμένης κάρτας με περιορισμούς

Αυτό σημαίνει ότι οι άνεργοι δεν μπορούν να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις όπως ενοίκιο, λογαριασμούς κ.α.. Πρόκειται για μια πολιτική που επιδεινώνει τη φτώχεια και στερεί την αξιοπρέπεια από τους εργαζόμενους.

Οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες το βιώνουν ήδη με τον πιο άμεσο τρόπο. Το ίδιο και εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι/ες σε όλη τη χώρα. Το προηγούμενο διάστημα εκδόθηκε και κυκλοφόρησε η κοινή αφίσα των Συλλόγων Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΕΛΜΕ, ενώ πραγματοποιήθηκε και η κινητοποίηση της 6/4 στο Υπουργείο Εργασίας, όπου αντιπροσωπεία των Σωματείων συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας θέτοντας τα δίκαια αιτήματά μας. Ο Γραμματέας του Υπουργείου απάντησε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η προπληρωμένη κάρτα ανεργίας, παρά τα ζοφερά αποτελέσματά της.

Κίνδυνος να μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας το καλοκαίρι χιλιάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

Δεν θα το αποδεχτούμε.

Καλούμε:

Το ΔΣ της ΔΟΕ να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες σε συνεργασία με άλλα συνδικάτα

Τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να εντείνουν τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις τους

Τις/τους αναπληρώτριες/τές να συμμετάσχουν ενεργά στον αγώνα μέσα από τα σωματεία και τις συλλογικότητές τους

Προχωράμε, μαζί με 14 Συλλόγους ΠΕ της Αττικής, 2 ΕΛΜΕ και τον ΣΕΦΚ σε νέα κινητοποίηση το Σάββατο 16 Μαΐου, 11:00, στο Υπουργείο Εργασίας και πορεία προς το Σύνταγμα, για να απαιτήσουμε άμεσες λύσεις και να δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Απευθυνόμαστε:

στο ΔΣ της ΔΟΕ

σε όλα ανεξαιρέτως τα εκπαιδευτικά σωματεία

στα σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

στα σωματεία ιδιαίτερα εργασιακών χώρων που απασχολούν ελαστικά εργαζόμενους

Για κοινή συμπόρευση και αγώνα, για ένα μαζικό κίνημα ελαστικά εργαζόμενων και ανέργων που θα διεκδικήσει τα στοιχειώδη δικαιώματά μας.

Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε τον αγώνα μαζί με σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αγωνιζόμαστε – Διεκδικούμε:

Να αποσυρθούν άμεσα οι συγκεκριμένες Κ.Υ.Α.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους/όλες.

Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Διορισμός όλων των αναπληρωτών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.

Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, χωρίς περιορισμούς, που να καλύπτει το κόστος διαβίωσης

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς-Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

· Εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών/τριών με αυτά των μονίμων (άδειες, κ.λπ.)

Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας. Συνεχίζουμε – δεν κάνουμε πίσω.