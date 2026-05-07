Σχολεία: Συναγερμός για την ειδική αγωγή – Ετοιμάζονται περικοπές – Κύμα απολύσεων αναπληρωτών

Η ΕΛΜΕ Πειραιά προειδοποιεί για νέο κύμα περικοπών στην εκπαίδευση, με αιχμή την Ειδική Αγωγή, την Παράλληλη Στήριξη και τις θέσεις αναπληρωτών, καταγγέλλοντας ότι η ανακατανομή κονδυλίων του ΕΣΠΑ προς την «πολεμική οικονομία» και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά.

Σχολεία– Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για «αντιεκπαιδευτικό σχέδιο» κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του νόμου 5224/2025 και της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί σε υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε αποδυνάμωση των Τμημάτων Ένταξης και σε δραματική μείωση των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή. Παράλληλα, καλεί σε συμμετοχή στην πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου και στις αρχαιρεσίες της 14ης Μαΐου για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Πειραιά:

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ!

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Ε.Ε.

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 13/5 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 10:30)

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ (ΠΕΜΠΤΗ 14/5)

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., προχωράει σε ανακατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την τρέχουσα περίοδο (2021 – 2027). Σχεδόν 2 δις€ από τους τομείς της «κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας» οδηγούνται στην πολεμική οικονομία και την «ανταγωνιστικότητα» των επιχειρήσεων. Αυτή η εξέλιξη θα έχει άμεσες συνέπειες από την επόμενη σχολική χρονιά στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου οι προσλήψεις αναπληρωτών βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στο ΕΣΠΑ, και ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής και την Παράλληλη στήριξη, που ήδη βρίσκεται στη μέγγενη των περικοπών. Μετά το 2027 εκτιμάται ότι ο ρόλος του ΕΣΠΑ στην κάλυψη θέσεων θα περιοριστεί περαιτέρω και θα επικεντρώνεται κυρίως σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για γενικευμένη κάλυψη αναγκών. Αυτό πρακτικά και με βάση τα κριτήρια της σημερινής πολεμικής οικονομίας μεταφράζεται σε λιγότερες θέσεις για αναπληρωτές, μειώσεις μισθών, περαιτέρω ελλείψεις και προβλήματα στις δομές, μιας και οι δημοσιονομικοί κόφτες είναι εδώ και βασιλεύουν. Ήδη έχει ξεκινήσει ο ξεσηκωμός των εργαζομένων απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα που μας ετοιμάζει η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα αυτής της πολιτικής με τις μαζικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές των Δήμων.

Ήδη το πρώτο στάδιο του αντιεκπαιδευτικού σχεδίου έχει αρχίσει να εξελίσσεται.

Από την 1η του Οκτώβρη 2025, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την εγκύκλιο με Αρ. πρωτ. 122194 /ΓΔ4, με την οποία παρέχει «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Εγκύκλιος που προωθεί εντατικά την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου 5224/2025 που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο οποίος επί της ουσίας υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανοίγοντας τον δρόμο για δραματική μείωση των προσλήψεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση στη λογική του κόστους-οφέλους. Από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε σαν ΕΛΜΕ Πειραιά (1η σε όλη την Ελλάδα, μέσα στο καλοκαίρι) την ουσία του νόμου 5224/25, καθώς προέβλεπε την αντιεπιστημονική «ισοπέδωση» των δυο «ενταξιακών» θεσμών των γενικών σχολείων, δηλαδή του Τμήματος Ένταξης, (ΤΕ) και της Παράλληλης Στήριξης (ΠΣ), με την υποκριτική επίκληση της συμπερίληψης (βλέπε εδώ: Ίδρυση 3.448 Τμημάτων Ένταξης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης… Φανταστικό νέο;; (ή μήπως όχι…;) – ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και εδώ: Νέο ν/σ για τα ΑΕΙ την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση συνεχίζει το αντιλαϊκό και αντιεκπαιδευτικό νομοθετικό της έργο μέσα στο κατακαλόκαιρο! – ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ). Στην πράξη οδηγεί στην κατάργηση του αυτοτελούς ρόλου του Τ.Ε. και τη μετατροπή του ειδικού παιδαγωγού σε «γυρολόγο», που θα παρεμβαίνει αποσπασματικά εντός των τμημάτων όπου φοιτούν μαθητές/τριες με διαγνώσεις, για να «καλύψει» την έλλειψη παράλληλης στήριξης.

Οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής είναι ήδη φανερές στα σχολεία. Αντί για τη στήριξη της δουλειάς των εκπαιδευτικών σε συνθήκες όξυνσης των μαθησιακών, ψυχοκοινωνικών και συμπεριφορικών θεμάτων μέσα στο σχολείο, η κυβέρνηση πυροδοτεί την ακόμα μεγαλύτερη όξυνση της κατάστασης με απρόβλεπτες συνέπειες για τα μορφωτικά δικαιώματα του συνόλου των μαθητών/ριών.

Το χτύπημα θα είναι συντριπτικό και για το σύνολο των συμβασιούχων/αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απειλούνται άμεσα με απόλυση, γιατί αυτό ισοδυναμεί στην πράξη με τη μη πρόσληψή τους από τη νέα σχολική χρονιά.

Οι αναπληρωτές/ριες εκπαιδευτικοί βιώνουν την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στους χώρους δουλειάς. Καλούνται κάθε χρόνο να αναπληρώσουν τον ίδιο τον εαυτό τους καλύπτοντας λειτουργικά κενά και υπάρχουσες ανάγκες που χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Βιώνουν ένα καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας με τη συνεχή μεταβολή θέσεων και ωραρίων, βγαίνουν στην ανεργία χρηματοδοτούμενοι από το πενιχρό επίδομα, το οποίο πρόσφατα αποδίδεται σε συνεργασία με ακόμα περισσότερους κόφτες και προϋποθέσεις (βλ προπληρωμένη κάρτα). Προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με μισθούς εξαθλίωσης και πανάκριβο κόστος ζωής. Αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι Β΄ κατηγορίας στα ζητήματα των εργασιακών δικαιωμάτων και των αδειών με την επαίσχυντη κι άδικη πραγματικότητα του να μην υπάρχει 9μηνη άδεια ανατροφής για τις αναπληρώτριες μητέρες με μικρά παιδιά. Τώρα απειλούνται και με απόλυση.

Για μια ακόμα φορά δηλώνουμε ότι δε θα στριμωχτούμε στα δημοσιονομικά όριά τους. Γνωρίζουμε καλά ότι αυτά τα όρια είναι η απάντηση της κυβέρνησης όταν πρόκειται για τις ανάγκες μας, που όμως δεν ισχύουν για την αγορά πολεμικού εξοπλισμού, όπως δείχνει ξεκάθαρα και ο προσανατολισμός του παρόντος αλλά και του μελλοντικού ΕΣΠΑ. Δε θα ανεχτούμε οι ανάγκες των μαθητών μας να μπαίνουν στο ζύγι κόστους-οφέλους και φυσικά αρνούμαστε να συνηθίσουμε τα φέρετρα και τον θάνατο των πολέμων τους.

Να παρθούν αγωνιστικές πρωτοβουλίες Πανελλαδικά από την ΟΛΜΕ. Τα σχέδιά τους θα τα ακυρώσουμε.

Καμία απόλυση αναπληρωτή/ριας.Να καλυφθούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες τη νέα σχολική χρονιά σε όλες τις δομές και ειδικότητες.

Κάλυψη των αναγκών τηςπαράλληλης ανά μαθητή με βάση τις διαγνώσεις των ΚΕΔΑΣΥ. Να διατηρηθεί η αυτοτέλεια στα Τ.Ε., να στελεχωθούν άμεσα. Ίδρυση δευτέρου Τ.Ε. με βάση τις ανάγκες.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Όχι στις συμπτύξεις – συγχωνεύσεις τμημάτων.

Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με μαζικούς μόνιμους διορισμούςσε όλες τις δομές της εκπαίδευσης, όλες τις ειδικότητες και στην παράλληλη στήριξη.

Στήριξη των ΚΕΔΑΣΥ με προσωπικό, υποδομές και επιστημονικά εργαλεία ώστε να μη υπονομεύεται ο κρίσιμος ρόλος τους.

Εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών. 12μηνες συμβάσεις εργασίας σε όλους/ες. Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Καλούμε όλους/ες τους αναπληρωτές/ριες να συσπειρωθούν στην ΕΛΜΕ μας. Να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. 7 Μαΐου και στις εκλογές 14 Μαΐου. Να ακουστεί δυνατά η φωνή τους στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Να στηρίξουν τιςαγωνιστικές πρωτοβουλίες της ΕΛΜΕ μας που αγωνίζεται για άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών χωρίς κανέναν κόφτη. Τη δύναμη του αγώνα και της σύγκρουσης με τους πολέμους για τα κέρδη των λίγων.

Έχουμε την δύναμη να επιβάλουμε το δίκιο μας!