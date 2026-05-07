Απάτες με κάρτες: Πώς είναι πλέον πιο πιθανό να σας κλέψουν χρήματα – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Απάτες με κάρτες: Μείωση 9% παρουσίασαν το 2025 τα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνονται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Παρότι ο αριθμός των περιστατικών περιορίστηκε, η συνολική αξία των συναλλαγών απάτης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2024, φτάνοντας τα 22,6 εκατ. ευρώ, μέσα σε συνολικές συναλλαγές ύψους 120 δισ. ευρώ.

Τι δείχνουν οι βασικοί δείκτες για το 2025

Ο δείκτης που αποτυπώνει την αναλογία του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς το σύνολο των συναλλαγών μειώθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 0,013%.

Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλιάδες συναλλαγές το 2025, γεγονός που δείχνει σημαντικό περιορισμό της συχνότητας των περιστατικών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε επίπεδο αξίας, η εικόνα διαφοροποιείται. Η αξία των συναλλαγών απάτης διατηρήθηκε στα 22,6 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών αυξήθηκε στα 120 δισ. ευρώ, από 112 δισ. ευρώ το 2024.

Έτσι, η αναλογία της αξίας των συναλλαγών απάτης προς τη συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 0,019%. Αυτό αντιστοιχεί σε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής απάτης ανά 5,3 χιλιάδες ευρώ αξίας συναλλαγών το 2025, έναντι 1 ευρώ ανά 4,9 χιλιάδες ευρώ το 2024.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η υποχώρηση των συναλλαγών απάτης συνδέεται με τη συνεχή υιοθέτηση πιο εξελιγμένων πρακτικών πρόληψης από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και, ευρύτερα, από τους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Σημαντικό ρόλο αποδίδεται και στη συνεργασία τους με εθνικούς και ξένους φορείς, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε διαφορετικές μορφές απάτης.

Παράλληλα, επισημαίνεται η σημασία της διαρκούς ενημέρωσης των χρηστών ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, τόσο για την ασφαλή χρήση τους όσο και για τις νέες μορφές απάτης στις οποίες μπορεί να εκτεθούν.

Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται ως ενδεικτικές

Μεταξύ των ενεργειών που αναφέρονται περιλαμβάνεται η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με πρόσχημα τις επενδύσεις.

Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται επίσης η δημοσίευση δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ για παραπλανητικά μηνύματα στο κινητό, με πολίτες να λαμβάνουν SMS σχετικά με δήθεν χορήγηση προνοιακής ενίσχυσης και φερόμενο αποστολέα την ΑΑΔΕ.

Ακόμη, αναφέρεται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τηλεφωνικών κλήσεων απάτης με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing», σε συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Πού μειώθηκαν περισσότερο τα περιστατικά

Ανά τύπο συναλλαγής, τα στοιχεία δείχνουν μείωση των περιστατικών απάτης σε όλες τις κατηγορίες. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση καταγράφηκε στις συναλλαγές σε POS.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των περιστατικών απάτης μειώθηκε κατά 21% στις συναλλαγές σε POS, κατά 7% στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας και κατά 6% στις συναλλαγές σε ATM, σε σύγκριση με το 2024.

Σημαντική μείωση καταγράφηκε και στην αξία των συναλλαγών απάτης μέσω POS, η οποία περιορίστηκε κατά 28%. Στις συναλλαγές σε ATM σημειώθηκε οριακή μείωση 2%.

Αντίθετα, στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας η αξία των συναλλαγών απάτης αυξήθηκε κατά 4%, παρά τη μείωση του αριθμού των περιστατικών.

Η εικόνα στις συναλλαγές μέσω POS

Η μείωση των περιστατικών απάτης στις συναλλαγές με POS αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό των μη νόμιμων συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χαμένες ή κλεμμένες κάρτες.

Συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών απάτης με χρήση χαμένης ή κλεμμένης κάρτας σε POS μειώθηκε κατά 17% και διαμορφώθηκε σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Μείωση καταγράφηκε και στον αριθμό των συγκεκριμένων συναλλαγών απάτης, ο οποίος περιορίστηκε κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το βάρος παραμένει στις διαδικτυακές συναλλαγές

Στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, η απάτη εξακολουθεί να εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών αφορά συναλλαγές απάτης μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, οι διαδικτυακές συναλλαγές αντιστοιχούν στο 98% της αξίας και στο 99% του αριθμού των περιστατικών απάτης στις εξ αποστάσεως συναλλαγές.

Τα περιστατικά αυτά εξακολουθούν να αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση.