Ηλεκτρικά πατίνια: Εκρηκτική αύξηση ατυχημάτων και θανάτων – Τα ανήλικα θύματα και οι κανόνες που αγνοούνται

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών έχει αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα, δημιουργώντας νέες συνθήκες κινητικότητας, αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια.

Τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας, με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς, καταδεικνύουν μία ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022, ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η μικροκινητικότητα, αν και αποτελεί βιώσιμη και ευέλικτη λύση μετακίνησης στις πόλεις, εντάσσεται σε ένα οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Στην Ελλάδα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θέτει σαφείς κανόνες για τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων, όπως το όριο ταχύτητας των 25 χλμ./ώρα, η χρήση τους στο οδικό δίκτυο από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζοδρόμια, καθώς και η υποχρέωση ύπαρξης φωτισμού και ανακλαστικών στοιχείων. Η χρήση κράνους αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία των χρηστών και συστήνεται ανεπιφύλακτα για όλους.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το τελευταίο χρονικό διάστημα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» θέτει ως μέγιστη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο με την παράλληλη ενημέρωση για την ένταξη της μικροκινητικότητας στο σύγχρονο οδικό περιβάλλον. Επισημαίνει ότι η χρήση πατινιών δεν αποτελεί απλώς μία εναλλακτική μορφή μετακίνησης, αλλά συνεπάγεται την πλήρη ένταξη στο οδικό σύστημα, με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Ο οδηγός θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες, να προστατεύει τον εαυτό του και να σέβεσαι όλους τους χρήστες της οδού.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρει θέση και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής ο οποίος παρέχει δωρεάν εξειδικευμένα μαθήματα σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, στη δημιουργία μίας νέας κουλτούρας συνύπαρξης μεταξύ όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και στην ενίσχυση της γνώσης και της αυτοπεποίθησης των οδηγών μέσων μικροκινητικότητας. Έτσι, σε ένα περιβάλλον όπου η συνύπαρξη διαφορετικών μέσων είναι συχνά άτακτη και επικίνδυνη, η σωστή εκπαίδευση παραμένει το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης ατυχημάτων.