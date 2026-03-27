Κάμερες ΚΟΚ – Νέο σύστημα για παραβάσεις: Πώς θα λειτουργεί

Νέο σύστημα καμερών για την καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ εντάσσεται σε πρόγραμμα με προϋπολογισμό 44,055 εκατ. ευρώ, με στόχο την αυτοματοποιημένη επιτήρηση και διαχείριση προστίμων.

Tο έργο για τις κάμερες καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, καθώς εγκρίθηκε η ένταξή του σε πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με προϋπολογισμό 44,055 εκατ. ευρώ.

Η παρέμβαση αφορά την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου καταγραφής και διαχείρισης τροχαίων παραβάσεων, το οποίο θα συνδέεται με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το έργο εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και προβλέπει την πλήρη λειτουργία ενός συστήματος που θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα μεταδίδει δεδομένα παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας.

Εκτεταμένο δίκτυο καμερών σε όλη τη χώρα

Κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η εγκατάσταση 1.000 σταθερών συστημάτων καμερών, τα οποία θα καταγράφουν βασικές παραβάσεις, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας. Τα συστήματα αυτά θα υποστηρίζουν τη συλλογή και μετάδοση δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ασφαλών διασυνδέσεων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ώστε τα δεδομένα να αποστέλλονται απευθείας στα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση αξιοποίηση των πληροφοριών για την επιβολή ελέγχων και προστίμων.

Ψηφιακή διαχείριση και λειτουργία του συστήματος

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο θα εγκατασταθεί στις κάμερες και θα επιτρέπει τη διαχείριση του συστήματος από το αστυνομικό προσωπικό. Η λειτουργία του θα υποστηρίζεται από κατάλληλη παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση του.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται υπηρεσίες εκπαίδευσης για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εξοικειωθεί με τα εργαλεία και τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Παράλληλα, προβλέπεται πενταετής περίοδος λειτουργικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς και υπηρεσίες διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης.

Αυτοματοποιημένος έλεγχος και αναγνώριση οχημάτων

Το σύστημα θα διαθέτει δυνατότητες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, τόσο κατά τη διέλευση όσο και κατά τη στάθμευση οχημάτων. Η καταγραφή των παραβάσεων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση επεξεργασία των στοιχείων.

Παράλληλα, θα υποστηρίζονται αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και λίστες ενδιαφέροντος, με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται απευθείας στις οθόνες των αστυνομικών. Το σύστημα θα μπορεί επίσης να ενημερώνεται δυναμικά με νέα δεδομένα μέσω των δικτύων επικοινωνίας.

Δυνατότητες διασταύρωσης και αξιοποίησης δεδομένων

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα μπορούν να αξιοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται φωτογραφίες οχημάτων χωρίς εμφανή πρόσωπα επιβατών, καθώς και στοιχεία χωροχρονικής καταγραφής.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα αναζητήσεων σε εθνικό επίπεδο για οχήματα που απασχολούν τις αρχές, καθώς και πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και η ΙΝΤΕΡΠΟΛ. Επιπλέον, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο ασφαλιστικής κάλυψης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

Χρηματοδότηση χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού

Το έργο προβλέπεται να λειτουργήσει ως αυτοχρηματοδοτούμενο, καθώς θα καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται και θα εισπράττονται μέσω του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει πραγματική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ως αποτέλεσμα, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα εγγραφεί μηδενικός προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη δράση, καθώς η χρηματοδότησή της βασίζεται αποκλειστικά στα έσοδα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του ίδιου του συστήματος.

Με πληροφορίες από insider