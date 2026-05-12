Market Pass 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη καταβολή – Ποιούς αφορά και τι ποσά θα δοθούν

Πίνακας περιεχομένων

Το καλοκαίρι εκτιμτάται πως θα βγει η σχετική ΚΥΑ με τα ποσά των δικαιούχων και τις ημερομηνίες για τις πληρωμές.

Τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να δοθούν μέσω ΟΠΕΚΑ voucher του Market Pass 2026 και αναδρομικά ποσά από 240 ευρώ έως και 1.200 ευρώ στους δικαιούχους.

Το νέο πρόγραμμα εκτιμάται πως θα ενεργοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και οι δικαιούχοι φαίνεται πως θα είναι:

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Δηλαδή όσοι παίρνουν το ΕΕΕ ή το έλαβαν είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες

Οι άνεργοι

Τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας

Οι πολύτεκνοι

Οι πολίτες που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι αιτήσεις

Το ποσό αναμένεται να χορηγηθεί με αυτόματο τρόπο στους δικαιούχους χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση και αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για αγορές βασικών ειδών διατροφής και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία.

Το ποσό

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης του δικαιούχου θα διαμορφώνεται με βάση:

τα εισοδηματικά κριτήρια,

τον αριθμό των μελών της οικογένειας,

τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αναδρομικά ποσά

Τα αναδρομικά προβλέπεται να διαμορφωθούν ως εξής:

240 ευρώ θα είναι για διάστημα 6 μηνών. Το ποσό αυτό προκύπτει από 40 ευρώ επί 6 μήνες

480 ευρώ θα είναι για διάστημα 12 μηνών

720 μήνες θα είναι για διάστημα 18 μηνών

960 ευρώ θα είναι για διάστημα 24 μηνών

1.200 ευρώ θα είναι για διάστημα 30 μηνών

Σε κάθε περίπτωση το καλοκαίρι εκτιμτάται πως θα βγει η σχετική ΚΥΑ με τα ποσά των δικαιούχων και τις ημερομηνίες για τις πληρωμές.