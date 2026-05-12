Ηλιούπολη: Συγκλονίζει το σημείωμα της 17χρονης που σκοτώθηκε – «Φέτος δίνω Πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δε θα τα πάω καλά»

Μία διάσταση που απέχει από οποιοδήποτε ατύχημα ή αφέλεια δίνουν νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, με τη μία να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Ο διοικητής Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης ενημέρωσε για το περιστατικό πως περί τις 12.30 προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων τα δύο 17χρονα κορίτσια.

Η πρώτη διασωληνώθηκε, καθώς η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη, και αναμένεται διακομιδή της στο ΚΑΤ για να χειρουργηθεί μόλις σταθεροποιηθεί. Η δεύτερη νεαρή προσήλθε σε ανακοπή με πολλαπλά βαριά τραύματα, και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν πάνω από μία ώρα, κατέληξε τραγικά.

Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα»

Το σημείωμα που άφησε πίσω της η κοπέλα που έχασε τη ζωή της, δημιουργεί την εικόνα μίας ιδιαίτερα πεσιμιστικής οπτικής μέσα στο πιεστικό περιβάλλον της ελληνικής ύφεσης, με το κορίτσι να λέει ευθέως πως έπασχε από κατάθλιψη και πως δεν έβλεπε προοπτικές στη ζωή της.

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μία κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.

Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».