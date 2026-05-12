Ενδοσχολικές εξετάσεις – Τράπεζα Θεμάτων: Πώς γίνεται η επιλογή θεμάτων

Το υπουργείο Παιδείας καθορίζει με νέα εγκύκλιο τη διαδικασία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 2025-2026 σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, με οδηγίες για την Τράπεζα Θεμάτων και την ηλεκτρονική κλήρωση.

Σχολεία– Η Τράπεζα Θεμάτων θα αξιοποιηθεί στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της σχολικής χρονιάς 2025-2026 σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Το έγγραφο καθορίζει το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, την ηλεκτρονική κλήρωση και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τις σχολικές μονάδες.

Η εγκύκλιος δίνει έμφαση στην έγκαιρη προετοιμασία των σχολείων, καθώς οι διευθυντές καλούνται να αναρτήσουν το πρόγραμμα των εξετάσεων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξή τους. Η διαδικασία αφορά όλες τις τάξεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Πώς θα προετοιμαστούν οι σχολικές μονάδες

Οι σχολικές μονάδες καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως τη διαδικασία των εξετάσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο. Κεντρικό σημείο αποτελεί η έγκαιρη ανάρτηση του προγράμματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Η ανάρτηση πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το σύστημα θα διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας μέσω της Τράπεζας Θεμάτων.

Η είσοδος στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Η πρόσβαση στο σύστημα θα γίνεται με δύο τρόπους. Οι χρήστες θα μπορούν να εισέρχονται είτε με τους προσωπικούς κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είτε μέσω Taxisnet.

Μέσα από την πλατφόρμα θα πραγματοποιείται η διαδικασία που αφορά την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Η επιλογή των θεμάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά, την ίδια ημέρα κατά την οποία εξετάζεται κάθε μάθημα.

Πότε θα γίνεται η ηλεκτρονική κλήρωση

Για τα περισσότερα μαθήματα, η άντληση θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων θα ολοκληρώνεται έως δύο ώρες πριν από την έναρξη της εξέτασης. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω κλήρωσης.

Υπάρχουν, ωστόσο, μαθήματα για τα οποία προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Σε αυτά, η άντληση των θεμάτων θα ξεκινά τρεις ώρες πριν από την εξέταση, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία και την τελική επιλογή.

Ποια μαθήματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο

Στα μαθήματα αυξημένων απαιτήσεων περιλαμβάνονται η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα μαθήματα σχεδίου. Για τα μαθήματα αυτά, η διαδικασία θα ξεκινά τρεις ώρες πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Ο επιπλέον χρόνος προβλέπεται ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να επεξεργαστούν τα θέματα και να προχωρήσουν στην επιλογή τους. Η διαδικασία παραμένει ηλεκτρονική και βασίζεται στην κλήρωση θεμάτων μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων.

Πώς θα επιλέγονται τα τελικά θέματα

Οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν τα τελικά θέματα μέσα από ομάδες που θα προκύπτουν μετά την ηλεκτρονική κλήρωση. Κατά την επιλογή θα λαμβάνουν υπόψη την ύλη που έχει διδαχθεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, θα συνεκτιμώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, η τελική επιλογή δεν θα βασίζεται μόνο στην κλήρωση, αλλά και στην πραγματική πορεία της διδασκαλίας μέσα στη χρονιά.

Θεματικές ενότητες και επιμέρους ερωτήματα

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι σε ορισμένα μαθήματα η κλήρωση μπορεί να αφορά ολόκληρες θεματικές ενότητες. Σε άλλες περιπτώσεις, η επιλογή θα γίνεται ανά επιμέρους ερώτημα.

Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με τη φύση κάθε μαθήματος και τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το εξεταστικό υλικό στην Τράπεζα Θεμάτων. Το πλαίσιο εφαρμόζεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη σχολική χρονιά 2025-2026.