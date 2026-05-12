Υπουργείο Παιδείας για ΑΠΘ: Άμεση διερεύνηση για τα επεισόδια βίας

“Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων.

Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα.”