ΑΠΘ: Νέες παρεμβάσεις για την ουσιαστική στήριξη ευάλωτων φοιτητών

Πίνακας περιεχομένων

Το ΑΠΘ υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την υποστήριξη ευάλωτων φοιτητών, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, τη συμμετοχή και τις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Το ΑΠΘ προχωρά σε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την ενίσχυση της καθημερινότητας των ευάλωτων φοιτητών, αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και επανασχεδιάζοντας κρίσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πιο προσβάσιμου και συμπεριληπτικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, που θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή όλων στην ακαδημαϊκή ζωή.

Παράλληλα, ενισχύονται οι δομές ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης, με έμφαση στην αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών που βιώνουν οι φοιτητές, όπως το άγχος, οι απαιτήσεις των σπουδών και προσωπικά ζητήματα. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό που συνδυάζει πρακτική υποστήριξη και ενδυνάμωση της φοιτητικής κοινότητας.

Ενίσχυση υπηρεσιών και καθημερινής υποστήριξης

Κεντρικό στοιχείο των παρεμβάσεων αποτελεί η αναβάθμιση της γραμματειακής υποστήριξης για φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσω της ενίσχυσης αυτής, επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, καθώς και η αντιμετώπιση εμποδίων και περιορισμών στην καθημερινότητά τους.

Ταυτόχρονα, προωθείται η εξοικείωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με ζητήματα αναπηρίας, ενισχύεται ο φοιτητικός εθελοντισμός και ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών αυτών σε όλες τις δράσεις του πανεπιστημίου. Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

Τεχνολογικές λύσεις και προσβασιμότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων που διευκολύνουν την πρόσβαση των φοιτητών με ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η στελέχωση ανά Σχολή, η ενσωμάτωση εξοπλισμού προσβασιμότητας και η δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών συμβάλλουν στη βελτίωση της συμμετοχής τους στην πανεπιστημιακή ζωή.

Παράλληλα, προωθείται η συμμόρφωση των ιστοχώρων με πρότυπα προσβασιμότητας, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία. Οι παρεμβάσεις αυτές επιδιώκουν να εξαλείψουν τα ψηφιακά εμπόδια και να διευκολύνουν τη συνολική εμπειρία των φοιτητών.

Εκπαίδευση και εξειδικευμένη υποστήριξη

Στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται έμφαση στην κατάρτιση προσωπικού και εθελοντών, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά φοιτητές με αναπηρία κατά τη διάρκεια μαθημάτων, εργαστηρίων και εξετάσεων. Παρέχονται κατευθύνσεις για τη συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, ενισχύοντας την ισότιμη αξιολόγηση.

Επιπλέον, προβλέπεται εξειδικευμένη εκπαίδευση για φοιτητές με τύφλωση, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας και του προσανατολισμού τους εντός της πανεπιστημιούπολης και σε εκδηλώσεις, διευκολύνοντας την καθημερινή τους λειτουργία.

Μετακίνηση, διερμηνεία και πρόσβαση στο υλικό

Σημαντική διάσταση των δράσεων αποτελεί η πρακτική υποστήριξη στην καθημερινή μετακίνηση των φοιτητών με αναπηρία. Προβλέπεται μεταφορά προς και από το πανεπιστήμιο με ειδικό όχημα, καθώς και συνοδεία στους χώρους διδασκαλίας και σε άλλες δραστηριότητες εντός της πανεπιστημιούπολης.

Παράλληλα, διασφαλίζεται η συμμετοχή φοιτητών με προβλήματα ακοής μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, τόσο στα μαθήματα όσο και στις εξετάσεις και τις διοικητικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ενισχύει την προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικό υλικό, παρέχοντας κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και υποστηρικτική τεχνολογία για φοιτητές με εντυποαναπηρία.

Ψυχολογική υποστήριξη και νέες υπηρεσίες

Στο πεδίο της ψυχολογικής ενίσχυσης, το ΑΠΘ προχωρά στην αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, το οποίο ήδη προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στους φοιτητές. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, από το άγχος και το στρες έως δυσκολίες προσαρμογής, προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η λειτουργία 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, ενισχύοντας την άμεση πρόσβαση των φοιτητών σε βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική που στοχεύει στην ψυχική ενδυνάμωση της φοιτητικής κοινότητας και στη βελτίωση της καθημερινότητάς της.