Πτώση ταβανιού σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη: «Δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί» – Αντιδράσεις για τις πειθαρχικές διαδικασίες

Ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πειθαρχικό έλεγχο των 22 εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη έστειλαν εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φορείς και συλλογικότητες, μέσα από την κοινή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε έξω από το σχολείο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κώστας Σωτηρίου».

Η κινητοποίηση στράφηκε κατά των πειθαρχικών διαδικασιών της ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να σταματήσει κάθε διαδικασία σε βάρος των εκπαιδευτικών, να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για την πτώση του ταβανιού και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχεδόν καθολική ήταν η συμμετοχή στην αποχή που κάλεσε ο σύλλογος γονέων, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετείχε στη στάση εργασίας του ΣΕΠΕ «Κώστας Σωτηρίου».

Aναλυτικά το Δελτίο τύπου για την κινητοποίηση στο 1ο ΔΣ Πόρτο Ράφτη ενάντια στον πειθαρχικό έλεγχο των 22 εκπαιδευτικών του σχολείου:

Πραγματοποιηθηκε με μεγάλη επιτυχία η κοινή κινητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων, ενάντια στις πρωτοφανείς τρομοκρατικές διώξεις της ΔΙΠΕ Αν. Αττικής, με στόχαστρο το σύνολο των εκπαιδευτικών του 1ου ΔΣ Πόρτο Ράφτη!

Σχεδόν καθολική η συμμετοχή στην απόχη που κάλεσε ο σύλλογος γονέων ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετείχε στη στάση εργασίας του ΣΕΠΕ Κ.Σωτηριου. Μαζικοί ήταν η παρουσία εκπαιδευτικών και από άλλα σχολεία της περιοχής.

Μαζικότατη η συμμετοχή γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών, φορέων και συλλογικοτήτων στην συγκέντρωση έξω από το σχολείο.

Ψηφίσματα καταφθάνουν συνεχώς συμπαράστασης και αλληλεγγύης

Η προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών στους εκπαιδευτικούς δεν θα περάσει!!!

Οι συγκέντρωμένοι απαιτησαν για άλλη μια φορά

να σταματήσει κάθε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των εκπαιδευτικών του 1ου ΔΣ Πόρτο Ράφτη και να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

να γνωστοποιήσουν το πόρισμα της διερεύνησης για την πτώση του ταβανιού και την έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και να προσδιορίσει τους πραγματικούς υπεύθυνους που δεν μπορεί να είναι άλλοι από αυτούς που έχουν την ευθύνη για τις κτιριακές υποδομές και όχι οι εκπαιδευτικοί.

Να ανακοινώσουν τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι δε θα έχουμε ξανά τέτοια περιστατικά που από τύχη δεν είχαμε σοβαρές συνέπειες.

να εξασφαλίσει ότι ο δήμος θα προχωρήσει στην πλήρη αποκατάσταση των υποδομών – ταβανιών και ότι άλλο χρειάζεται μέσα στο καλοκαίρι – όπως δεσμευύονταν αμέσως μετά το περιστατικό

να σκύψει πάνω από όλα τα σχολεία ευθύνης της και να πάρει μέτρα ώστε να μην υπάρξουν άλλα αντίστοιχα περιστατικά.

να επιμείνει στο Υπ. Παιδείας για το σχεδιασμό ενός συνολικού σχεδίου για την ανέγερση σύγχρονης σχολικής στέγης για να αλλάξει η άθλια εικόνα – ειδικά της Αν Αττικής που κυριαρχούν τα isobox, προκάτ, τα νοικιασμένα και ακατάλληλα σε πολλές περιπτώσεις κτίρια.