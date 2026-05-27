Απάτες μέσω Taxisnet και εγγραφές ανηλίκων σε ΚΔΑΠ: Τι αποκάλυψε η έρευνα της αστυνομίας

Απάτες με επιδόματα και εγγραφές ανηλίκων σε ΚΔΑΠ αποδίδονται σε πολυπληθή εγκληματική ομάδα, η οποία εξαρθρώθηκε ύστερα από έρευνες μηνών του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.

Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 40 άτομα, με τις διωκτικές αρχές να αποδίδουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ εξακολούθηση απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες ενέργειες.

Η δράση της ομάδας από το 2023 έως το 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτεινόταν από το 2023 έως το 2025 και αφορούσε μεθοδευμένες απάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αξιοποίηση και συνδυαστική ανάλυση στοιχείων, μέσα από την οποία προέκυψε η λειτουργία ομάδας με διαφορετικούς ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο.

Ο στόχος των φερόμενων δραστών

Βασικός σκοπός της ομάδας, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν η είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να προχωρούσαν και σε εγγραφές ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ώστε να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.

Πώς γινόταν η πρόσβαση στα στοιχεία των πολιτών

Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία μέλη της ομάδας, τα οποία, αξιοποιώντας και τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία πολιτών.

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονταν ΑΦΜ, κωδικοί Taxisnet και άλλα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την υποβολή αιτημάτων αλλαγής κλειδάριθμων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Οι πλαστές εξουσιοδοτήσεις και οι αλλαγές κλειδάριθμων

Οι φερόμενοι δράστες χρησιμοποιούσαν κωδικούς Taxisnet άλλων 23 εμπλεκομένων και στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμούς κινητών τηλεφώνων, μεταξύ άλλων δύο δραστών.

Με τον τρόπο αυτό συνέτασσαν αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων ως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης από τους παθόντες.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί για τα επιδόματα

Αφού αποκτούσαν πρόσβαση στις εφαρμογές Taxisnet των παθόντων, δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί τρίτων προσώπων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι λογαριασμοί ανήκαν σε άλλους 8 ταυτοποιημένους δράστες, με σκοπό να πιστώνονται σε αυτούς τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από επιδόματα.

Οι 592 αιτήσεις και οι εξιχνιασμένες υποθέσεις

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν υποβληθεί 592 αιτήσεις για αλλαγή κλειδάριθμων προσώπων.

Ως δικαιολογητικά χρησιμοποιούνταν πλαστές εξουσιοδοτήσεις των παθόντων προς μέλη του κυκλώματος, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απατών, τελεσμένες και σε απόπειρα, σε βάρος ισάριθμων παθόντων.

Η εμπλοκή ΚΔΑΠ στην υπόθεση

Η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν στα προνοιακά επιδόματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προχωρούσαν και σε εγγραφές ανηλίκων σε ΚΔΑΠ εν αγνοία των γονέων τους.

Από την έρευνα προέκυψε η συμμετοχή 4 διαφορετικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, με ψευδή δήλωση εγγραφής 163 ανηλίκων.

Η ζημία και τα ευρήματα της έρευνας

Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας, τόσο σε βάρος πολιτών όσο και σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 199.000 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε σε οικία ενός από τους δράστες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, έγγραφα σχετικά με ΚΔΑΠ και χρηματικό ποσό 3.920 ευρώ.

Η δικογραφία στον εισαγγελέα

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η υπόθεση αφορά συνολικά 40 κατηγορούμενους και σειρά πράξεων που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνδέονται με οργανωμένη απάτη.