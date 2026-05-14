Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έκαναν «φτερά» 450.000 ευρώ από voucher για μαθητές

Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω ψευδών παρουσιών ανήλικων μαθητών και επιδοτήσεων voucher.

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Δημοσίου εξαρθρώθηκε ύστερα από αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η υπόθεση αφορά παράνομες πληρωμές μέσω επιδοτήσεων voucher, με τη συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνά τις 450.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών. Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Στις 11 Μαΐου 2026, οι αστυνομικοί συνέλαβαν σε οικισμό της Λάρισας τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Την ίδια ημέρα, στην Κομοτηνή συνελήφθησαν ακόμη τρία μέλη.

Η έκτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2026 σε περιοχή του Έβρου. Στην επιχείρηση αυτή συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Οι υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από την Ομάδα Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Συνδρομή παρείχαν ακόμη αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών. Το προανακριτικό έργο ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, κατά περίπτωση. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Η υπόθεση διερευνήθηκε ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα.

Η δράση που αποδίδεται στην οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες φέρονται να είχαν συγκροτήσει από το 2023 έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση. Η οργάνωση είχε διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους.

Σκοπός της, όπως προέκυψε από την έρευνα, ήταν η συστηματική διάπραξη απατών για την αποκόμιση παράνομου κέρδους. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται εταιρεία που είχε ιδρύσει ο ημεδαπός αρχηγός μαζί με την ημεδαπή υπαρχηγό.

Οι ψευδείς παρουσίες και τα voucher

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν εντάξει ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις ημεδαπές. Μέσω της εταιρείας, φέρονται να προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά.

Η μέθοδος που περιγράφεται περιλάμβανε αρχικά εγγραφή μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου. Στη συνέχεια, φέρονται να γίνονταν ψευδείς καταχωρήσεις παρουσιών ανήλικων μαθητών, με αξιοποίηση των σχετικών επιδοτήσεων voucher των υποτιθέμενων μαθητών.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση λάμβανε εικονικές παράνομες πληρωμές. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη τη διάρκειά της από το 2023 έως το 2026, ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών και στην επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος εγγράφων. Κατασχέθηκε επίσης χρηματικό ποσό 9.285 ευρώ.

Ακόμη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις κάμερες καταγραφής, συσκευές κινητών τηλεφώνων και δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τα κατασχεθέντα εντάσσονται στο υλικό της προανάκρισης για την υπόθεση.