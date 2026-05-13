Καταγγελία της ΟΛΤΕΕ για αποκλεισμούς μαθητών στα ΕΠΑΛ – Όλα όσα αναφέρει

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καταγγέλλει το πλαίσιο εγγραφών και μετεγγραφών στα ΕΠΑ.Λ., υποστηρίζοντας ότι κάθε χρόνο προκαλεί σοβαρούς αποκλεισμούς μαθητών και μεγάλες δυσλειτουργίες στις σχολικές μονάδες. Σε δελτίο Τύπου της, η Ομοσπονδία ζητά άμεσες αλλαγές στη διαδικασία, ώστε να μην περιορίζεται η πρόσβαση των μαθητών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., το πρόβλημα συνδέεται με την επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να ξεκινούν οι εγγραφές στα τέλη Ιουνίου, με περιορισμένο χρόνο για τους ενδιαφερόμενους και με πρόωρο «κλείδωμα» των τμημάτων μέσα στον Ιούλιο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αυτή η πρακτική οδηγεί μαθητές και οικογένειες σε αδιέξοδα.

Ποιο πρόβλημα καταγγέλλει η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κάνει λόγο για ένα προβληματικό πλαίσιο, το οποίο επαναλαμβάνει κάθε χρόνο τις ίδιες δυσκολίες. Όπως επισημαίνει, η διαδικασία των εγγραφών και μετεγγραφών στα ΕΠΑ.Λ. δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται αποκλεισμοί από την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά, όπως τονίζεται, χιλιάδες μαθητές που δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

Ποιοι μαθητές επηρεάζονται από τη διαδικασία

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αναφέρει ότι οι περιορισμοί επηρεάζουν αποφοίτους προηγούμενων ετών, αποφοίτους ΓΕ.Λ., μαθητές ΣΔΕ και εργαζόμενους μαθητές. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οικογένειες που αδυνατούν να κινηθούν μέσα στα στενά χρονικά όρια της διαδικασίας.

Κατά την Ομοσπονδία, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αποκλεισμούς και αδιέξοδα. Η σύντομη διάρκεια των εγγραφών και η πρόωρη οριστικοποίηση των τμημάτων περιορίζουν τις δυνατότητες επιλογής τους.

Το βάρος στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. υποστηρίζει ότι η αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. Όπως σημειώνει, η λειτουργία αυτή μεταφέρει μεγάλο διοικητικό βάρος στις σχολικές μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, καλούνται να διαχειριστούν ασφυκτικές καταστάσεις χωρίς τον απαραίτητο χρόνο και χωρίς την αναγκαία υποστήριξη. Έτσι, η διαδικασία δεν επιβαρύνει μόνο τους μαθητές, αλλά και τη λειτουργία των ίδιων των σχολείων.

Οι συνέπειες από το πρόωρο «κλείδωμα» των τμημάτων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στην πρόωρη οριστικοποίηση των τμημάτων. Όπως αναφέρει, η πρακτική αυτή δημιουργεί τεχνητά ολιγομελή τμήματα και οδηγεί σε καταργήσεις ειδικοτήτων.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι συνέπειες μεταφέρονται άμεσα στους μαθητές. Προκύπτουν αναγκαστικές μετακινήσεις, ενώ περιορίζονται οι μορφωτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

Τι ζητά η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ζητά η διαδικασία των εγγραφών να ξεκινά από τον Μάιο. Παράλληλα, ζητά να υπάρχει επαρκής χρονική διάρκεια, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειές τους να μπορούν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία χωρίς πίεση.

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης να παραμένουν ανοιχτά τα τμήματα έως τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, προτείνει η οριστικοποίηση των τμημάτων να γίνεται με την έναρξη των μαθημάτων και όχι μέσα στο καλοκαίρι.

Η θέση της Ομοσπονδίας για το δημόσιο σχολείο

Σύμφωνα με την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., το δημόσιο σχολείο οφείλει να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι δεν πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός αποκλεισμών.

Στο δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι η επανάληψη των ίδιων προβλημάτων κάθε χρόνο συνιστά σαφή πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Η ανακοίνωση υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.