Σάλος για τον αποκλεισμό μαθητών ΕΠΑΛ από τις στρατιωτικές σχολές – Ερώτηση στη Βουλή

Ο αποκλεισμός των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. από τις Σχολές Αξιωματικών, όπως προκύπτει από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το μηχανογραφικό δελτίο του 2027, φέρνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση βουλευτών που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Στο επίκεντρο τίθεται η αντίφαση ανάμεσα στις κυβερνητικές δεσμεύσεις του Οκτωβρίου του 2024 για δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.σε ποσοστό 10% στις Σχολές Αξιωματικών και στην τελική απόφαση που, σύμφωνα με την ερώτηση, τους αποκλείει πλήρως.

Οι βουλευτές κάνουν λόγο για απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιορισμό της πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακύρωση στην πράξη της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών μεταξύ ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ. Παράλληλα, ζητούν από την υπουργό Παιδείας να απαντήσει αν προτίθεται να τροποποιήσει άμεσα την απόφαση για το μηχανογραφικό του 2027, να επαναφέρει ουσιαστικό ποσοστό πρόσβασης για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. και να θεσμοθετήσει δυνατότητα ανακατανομής των κενών θέσεων μεταξύ αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., ιδίως σε σχολές κρίσιμης σημασίας όπως οι Σχολές Αξιωματικών.

Aναλυτικά η ερώτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Αποκλεισμός αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από τις Σχολές Αξιωματικών και συρρίκνωση της πρόσβασής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κατάθεση ερώτησης

Τον εμπαιγμό της κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και τον αποκλεισμό τους από τις σχολές Αξιωματικών, φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει την πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.–Π.ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο την περιορίζει, αλλά εν τέλει τους αποκλείει πλήρως από τις Σχολές Αξιωματικών, όπως προκύπτει από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το μηχανογραφικό δελτίο του 2027 (αριθ. Πρωτ. Φ.253/47419/Α5/21-4-2026), παρά τις δημόσιες εξαγγελίες και κυβερνητικές δεσμεύσεις τον Οκτώβριο του 2024 σύμφωνα με τις οποίες προβλεπόταν η εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.–Π.ΕΠΑ.Λ. σε ποσοστό 10% στις Σχολές Αξιωματικών. Πρόκειται για μια επιλογή που απαξιώνει την επαγγελματική εκπαίδευση, ακυρώνει στην πράξη την ισοτιμία των τίτλων σπουδών μεταξύ ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ και στερεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, με άμεση τεχνική και επαγγελματική συνάφεια. Η πολιτική αυτή αναδεικνύει την έντονη αντίφαση ανάμεσα στη ρητορική περί «αναβάθμισης» και την πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., τα οποία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές λειτουργικές ελλείψεις και συστηματική απαξίωση. Την ίδια ώρα, οι κενές θέσεις στις Σχολές Αξιωματικών παραμένουν διαχρονικό πρόβλημα, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση, ενώ απουσιάζει κάθε πρόβλεψη για αξιοποίηση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ή για ανακατανομή των θέσεων.

Επειδή είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση δυνατότητας ανακατανομής των κενών θέσεων μεταξύ αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψή τους και η ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και βασική αρχή ενός δίκαιου εκπαιδευτικού συστήματος

Ερωτάται η Υπουργός Παιδείας:

1. Προτίθεται να προβεί σε άμεση τροποποίηση της απόφασης για το μηχανογραφικό δελτίο του 2027, ώστε να συμπεριληφθούν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ.–Π.ΕΠΑ.Λ. στις Σχολές Αξιωματικών, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση;

2. Προτίθεται να προχωρήσει στην επαναφορά και θεσμική κατοχύρωση ουσιαστικού ποσοστού πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

3. Θα θεσμοθετήσει δυνατότητα ανακατανομής των κενών θέσεων μεταξύ αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των θέσεων, ιδίως σε σχολές υψηλής ζήτησης και κρίσιμης σημασίας, όπως οι Σχολές Αξιωματικών;

4. Πώς αιτιολογεί την αντίφαση μεταξύ των δημόσιων δεσμεύσεων της κυβέρνησης και της τελικής απόφασης αποκλεισμού των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από τις Σχολές Αξιωματικών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Καλαματιανός Διονύσιος

Τσαπανίδου Παρθένα

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Ψυχογιός Γεώργιος