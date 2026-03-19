Άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στα Τμήματα Ένταξης ΕΠΑΛ

Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης αναδεικνύονται, με επίκεντρο την απουσία οργανικών θέσεων για τεχνικούς εκπαιδευτικούς.

Η άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στα Τμήματα Ένταξης των ΕΠΑΛ αναδεικνύεται ως ένα σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει τόσο τη λειτουργία της επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και την ποιότητα της υποστήριξης που λαμβάνουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η απουσία οργανικών θέσεων για τις τεχνικές ειδικότητες, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για τους κλάδους γενικής παιδείας, δημιουργεί ένα πλαίσιο ανισότητας που θέτει σε αμφισβήτηση τον ουσιαστικό ρόλο των Τμημάτων Ένταξης.

Την κατάσταση αυτή καταγγέλλει η ΟΛΤΕΕ, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις οδηγούν σε υποβάθμιση των εργαστηριακών και τεχνολογικών μαθημάτων, ενώ παράλληλα στερούν από τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική στήριξη που δικαιούνται. Παράλληλα, η μη πλήρης εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου εντείνει τα προβλήματα, επιβαρύνοντας τους εκπαιδευτικούς και ενισχύοντας τις ανισότητες εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ΟΛΤΕΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη αντιμετώπιση των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων Ένταξης στα ΕΠΑ.Λ. και την προκλητική υποβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων. Την ώρα που προβλέπονται οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής για κλάδους γενικής παιδείας, στα ΕΠΑ.Λ. δεν διασφαλίζεται αντίστοιχη οργανική πρόβλεψη για τις τεχνικές ειδικότητες, πέραν μίας μόνο θέσης από τους κλάδους ΠΕ80 έως ΠΕ90.

Η επιλογή αυτή δεν είναι απλώς άδικη. Ακυρώνει στην πράξη τον παιδαγωγικό ρόλο των Τμημάτων Ένταξης στην επαγγελματική εκπαίδευση, υποβαθμίζει τα εργαστηριακά και τεχνολογικά μαθήματα και στερεί από τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. την ουσιαστική και ολιστική υποστήριξη που έχουν ανάγκη.

Την ίδια στιγμή, σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ούτε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Ε.Δ.Υ. Το άρθρο 2 παρ. 13 της Υ.Α. 134960/Δ3/2021, που αφορά τις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορίζει ρητά ότι οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν στο διδακτικό ωράριο του προέδρου της και του εκπαιδευτικού της περ. β΄ της παρ. 3, όμως η πρόβλεψη αυτή συχνά δεν εφαρμόζεται.

Με αυτές τις πρακτικές:

• Υποβαθμίζονται τα τεχνικά και εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ.

• Δημιουργείται άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους κλάδους εκπαιδευτικών.

• Απαξιώνεται η ουσιαστική στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην επαγγελματική εκπαίδευση.

αρ. Δ.Τ.: 48/16-03-2026, σελ.2/2

• Επιβαρύνονται οι εκπαιδευτικοί με πρόσθετο έργο χωρίς την προβλεπόμενη υπηρεσιακή αναγνώριση.

Απαιτούμε

• Την άμεση τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων, ώστε να προβλέπεται η δημιουργία οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής και για εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων στα Τμήματα Ένταξης των ΕΠΑ.Λ.

• Ο αριθμός και οι κλάδοι των οργανικών θέσεων να καθορίζονται με πραγματικά παιδαγωγικά κριτήρια, όπως ο μαθητικός πληθυσμός, οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν, τα εξεταζόμενα μαθήματα και οι καταγεγραμμένες ανάγκες των μαθητών.

• Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικής διαβούλευσης με τους φορείς της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ειδικά με την ΟΛΤΕΕ, κατά τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των μέτρων για τα Τμήματα Ένταξης στα ΕΠΑ.Λ.

• Τη ρητή πρόβλεψη ότι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα έχουν ισότιμη υποστήριξη και στα εργαστηριακά, τεχνολογικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, μέσω εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

• Την άμεση εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 13 της Υ.Α. 134960/Δ3/2021, ώστε οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. να προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο του προέδρου της Ε.Δ.Υ. και του εκπαιδευτικού της περ. β΄ της παρ. 3, όπως ρητά ορίζει το ισχύον ΦΕΚ.

Η ΟΛΤΕΕ δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχτεί ένα καθεστώς εκπαιδευτικών δύο ταχυτήτων στην Ειδική Αγωγή των ΕΠΑ.Λ. Θα συνεχίσει να παρεμβαίνει συνδικαλιστικά και θεσμικά μέχρι να διασφαλιστεί ένα πραγματικά δίκαιο και ενταξιακό πλαίσιο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.