Εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται χωρίς ενημέρωση των Συμβούλων – Έντονες αντιδράσεις για τον αποκλεισμό τους

Αντιδράσεις προκαλεί η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς χωρίς τη συμμετοχή και ενημέρωση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, με την Π.Ε.ΣΥ.Ε. να θέτει ζητήματα διαφάνειας και θεσμικού ρόλου.

Επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα χωρίς την ενημέρωση και τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον κλάδο. Η Πανελλήνια Ένωση Συμβούλων Εκπαίδευσης επισημαίνει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, συντονισμού και θεσμικής λειτουργίας, τονίζοντας ότι η απουσία τους από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων δράσεων δημιουργεί κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, αναδεικνύονται ερωτήματα σχετικά με την επιλογή επιμορφωτών και τον συνολικό σχεδιασμό των προγραμμάτων, ενώ γίνεται λόγος για υποβάθμιση του ρόλου των Συμβούλων Εκπαίδευσης. Η Ένωση ζητά άμεσο διάλογο με την πολιτική ηγεσία, με στόχο την αποκατάσταση της θεσμικής ισορροπίας και την ουσιαστική αξιοποίηση της εμπειρίας τους στο δημόσιο σχολείο.

Επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών χωρίς τη συμμετοχή και ενημέρωση των Συμβούλων Εκπαίδευσης – Παρατηρήσεις της Π.Ε.ΣΥ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΣΥ.Ε.), με αφορμή τις πρόσφατες προσκλήσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – τόσο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο του Έργου «SUB.8: Δράσεις Κατάρτισης Εκπαιδευτικών» (Νοέμβριος 2025) όσο και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο πλαίσιο του Έργου «SUB.2: Ίδρυση και Λειτουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων» (Απρίλιος 2026) – επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα:

1. Απουσία ενημέρωσης των Συμβούλων Εκπαίδευσης για προγράμματα επιμόρφωσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με το επιμορφωτικό υλικό, τη δομή και το περιεχόμενο των ανωτέρω προγραμμάτων. Αυτό δημιουργεί μια παράδοξη κατάσταση κατά την οποία εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης επιμορφώνονται σε αντικείμενα που οι ίδιοι οι Σύμβουλοι αγνοούν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες εκπαιδευτικοί αναφέρουν στους/στις Συμβούλους Εκπαίδευσης κατευθύνσεις ή πρακτικές «που έμαθαν στην επιμόρφωση», χωρίς οι τελευταίοι/ες να είναι σε θέση να τις γνωρίζουν, να τις αξιολογήσουν ή να τις υποστηρίξουν στην εφαρμογή τους.

2. Ερωτήματα αναφορικά με την επιλογή επιμορφωτών – ειδικότερα στο πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ειδικά ως προς το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτών Π.ΕΠΑ.Λ. που υλοποιεί το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δεν έχει γνωστοποιηθεί η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των επιμορφωτών/τριών, ούτε ο φορέας ή το όργανο που τους επέλεξε. Η διαφάνεια στην επιλογή προσώπων που αναλαμβάνουν ρόλο επιμορφωτή/τριας, αποτελεί προϋπόθεση καλής πρακτικής και αξιοπιστίας κάθε επιμορφωτικού προγράμματος, ιδιαίτερα όταν αυτό χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α΄ 136), ένα από τα έργα του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και η επιμόρφωσή τους. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ευρείας κλίμακας επιμορφωτικών δράσεων πραγματοποιούνται χωρίς καμία εμπλοκή ή έστω ενημέρωση των Συμβούλων Εκπαίδευσης. Η πρακτική αυτή υπονομεύει τον θεσμικό τους ρόλο, απαξιώνει την επιστημονική τους τεχνογνωσία και αποδυναμώνει τη συνοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Η Π.Ε.ΣΥ.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα τέτοιων δράσεων ενισχύεται – και δεν υπονομεύεται – όταν αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία στελεχών της εκπαίδευσης όπως οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους/στις εκπαιδευτικούς.

Επιδιώκουμε σύντομα συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να τεθούν συνολικά τα ζητήματα που απασχολούν το θεσμό των Συμβούλων Εκπαίδευσης και να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για τον ρόλο, την αξιοποίηση και τη συμβολή τους στο δημόσιο σχολείο.