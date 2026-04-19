Όταν οι γονείς μιλούν θετικά: Η πρωτοβουλία που ενισχύει την εμπιστοσύνη στο σχολείο

Το «Αποθετήριο Θετικών Εμπειριών» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο των εκπαιδευτικών μέσα από τις αυθεντικές μαρτυρίες γονέων, φέρνοντας στο προσκήνιο τη συμβολή τους στην καθημερινότητα των παιδιών στο σχολείο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, που επιχειρεί να δώσει φωνή στις θετικές εμπειρίες και να αναγνωρίσει δημόσια το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η δράση αυτή λειτουργεί ως ένας θετικός μηχανισμός ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στο σχολείο, καλλιεργώντας μια νέα κουλτούρα αναγνώρισης και εκτίμησης. Μέσα από την προβολή της αφοσίωσης και της προσπάθειας των εκπαιδευτικών, ενισχύεται το ηθικό τους, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου μαθητές, γονείς και κοινωνία συνδέονται με κοινές αξίες, όπως η ευγνωμοσύνη, η συνεργασία και η πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης.

Το “Αποθετήριο Θετικών Εμπειριών” δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με έναν κεντρικό, βαθιά κοινωνικό στόχο, καθώς μέσα από τις θετικές μαρτυρίες και τις εμπειρίες των γονέων επιχειρείται να αναγνωριστεί δημόσια το ανεκτίμητο έργο των εκπαιδευτικών μας.

Θεωρούμε ότι είναι ένας θεσμός τιμής που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως θετικός καταλύτης στην κοινωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η προβολή της προσπάθειας και της αφοσίωσης και των εκπαιδευτικών θα έχει μια κυματοειδή επίδραση, ξεκινώντας από την ενίσχυση του ηθικού των ίδιων των εκπαιδευτικών, επεκτεινόμενη στην εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς και μαθητές/τριες) και, εν τέλει, επηρεάζοντας θετικά την αντίληψη της ευρύτερης κοινωνίας.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Αρχικά για τους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η άμεση αναγνώριση του θετικού αντίκτυπου που είχαν σε ένα παιδί ή μια οικογένεια είναι η πιο ισχυρή μορφή ηθικής επιβράβευσης και πηγή κινήτρων. Η δημόσια προβολή ενισχύει την αίσθηση του σκοπού και την αυτοεκτίμηση, στοιχεία ζωτικής σημασίας για ένα απαιτητικό επάγγελμα.

Για τα παιδιά (μέσω της κυματοειδούς επίδρασης), καταγράφονται πολλά οφέλη όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να εστιάζουν στα θετικά και να εκφράζουν εκτίμηση, υιοθετούν την ίδια θετική στάση, η οποία είναι κρίσιμη για να να εμπιστευτούν τους/τις εκπαιδευτικούς τους και να αναπτύξουν θετική σχέση με τη μάθηση.

Η παρατήρηση της θετικής αναγνώρισης καλλιεργεί στα παιδιά τις αξίες της εκτίμησης προς τον συνάνθρωπο (εκπαιδευτικό, συμμαθητή) και της ευγνωμοσύνης, θεμελιώδη στοιχεία για την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η εστίαση στα φωτεινά σημεία του σχολικού περιβάλλοντος βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν έναν θετικό τρόπο για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής τους.

Τέλος, για τους γονείς και την κοινωνία ευρύτερα. Όταν εστιάζουμε στα θετικά, ενισχύεται η εμπιστοσύνη προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς και έτσι καλλιεργείται στην πράξη η σχέση Σχολείου-Οικογένειας η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχία των παιδιών. Οι

μαρτυρίες που καταγράφονται αναδεικνύουν πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης που εμπνέουν οι οποίες μετατοπίζουν τη δημόσια συζήτηση στην αξία της προσπάθειας και στην προσφορά. Κάθε ιστορία που θα διαβάσετε είναι μια επιβεβαίωση ότι η εκπαίδευση χτίζεται πάνω στην αφοσίωση, την υπομονή και την αγάπη.

