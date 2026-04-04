Σχολεία: Πότε ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

Πότε σταματούν τα μαθήματα στα Γυμνάσια και πότε στα Λύκεια - Τι θα ισχύσει με τις ενδοσχολικές εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τις εγκυκλίους για τις εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Η λήξη των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς και το πλήρες χρονοδιάγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων για το 2026, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δίνοντας σαφή εικόνα για τις ημερομηνίες που αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα Γυμνάσια ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου, ενώ στα Λύκεια στις 15 Μαΐου 2026, με τις εξετάσεις να ξεκινούν αμέσως μετά και να εκτείνονται έως τα μέσα Ιουνίου, ανάλογα με την τάξη και τον τύπο της σχολικής μονάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, στα Γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Μαίου και οι εξετάσεις ανακοινώνονται στους μαθητές, τρεις (3), τουλάχιστον, ημέρες πριν. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου.

Όσον αφορά στα Λύκεια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή, 15 Μαίου 2026 ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται στους μαθητές πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Για την εγκύκλιο που αφορά στις Εξετάσεις Γυμνασίου

Για την εγκύκλιο που αφορά στις εξετάσεις Λυκείων

