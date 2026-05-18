Εορτή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης: Πότε εορτάζονται οι Άγιοι

Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζει η Εκκλησία κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου, τιμώντας τον Μέγα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, Αγία Ελένη, δύο μορφές που συνδέθηκαν στενά με την ιστορία του Χριστιανισμού.

Το 2026 η γιορτή πέφτει την Πέμπτη 21 Μαΐου, καθώς πρόκειται για σταθερή εορτή. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζουν πολλοί ιεροί ναοί που είναι αφιερωμένοι στους ισαπόστολους, ενώ σε αρκετά χωριά της Ελλάδας πραγματοποιούνται ειδικές εκδηλώσεις.

Πότε πέφτει η γιορτή το 2026

Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης τιμάται σταθερά στις 21 Μαΐου κάθε χρόνο.

Για το 2026, η 21η Μαΐου πέφτει ημέρα Πέμπτη. Αντίστοιχα, το 2027 η ίδια ημερομηνία πέφτει Παρασκευή, ενώ το 2028 πέφτει Κυριακή.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Κωνσταντινούπολη

Ο Κωνσταντίνος ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας επί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έμεινε γνωστός στην ιστορία ως Μέγας Κωνσταντίνος.

Συνδέθηκε με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, της πρωτεύουσας του Βυζαντίου, η οποία πήρε το όνομά της από εκείνον, αν και η πόλη προϋπήρχε με άλλη ονομασία.

Η ανεξιθρησκεία και οι Χριστιανοί

Πριν από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι Χριστιανοί στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διώκονταν από το καθεστώς. Σε πολλές περιπτώσεις βασανίζονταν και θανατώνονταν για την πίστη τους.

Όταν έγινε αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος νομοθέτησε την ανεξιθρησκεία με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε στους πολίτες της αυτοκρατορίας το δικαίωμα να πιστεύουν σε όποια θρησκεία επιθυμούσαν.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν οι διώξεις των Χριστιανών για την πίστη τους. Έτσι, ο Χριστιανισμός διαδόθηκε με ταχύτερο ρυθμό μέσα στην αυτοκρατορία.

Η πορεία του προς τον Χριστιανισμό

Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν ήταν Χριστιανός στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Για τον λόγο αυτό, ο βίος του πριν από τη βάπτισή του δεν συμβάδισε πάντοτε με το χριστιανικό δόγμα.

Προς το τέλος της ζωής του βαπτίστηκε Χριστιανός και ακολούθησε την πίστη αυτή. Ανακηρύχθηκε Άγιος από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, την Αγγλικανική εκκλησία και διάφορα Λουθηρανικά παρακλάδια.

Αντίθετα, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο, δεν ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, καθώς ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι πριν γίνει Χριστιανός έλαβε αποφάσεις που δεν συμβάδιζαν με τον τρόπο ζωής της θρησκείας.

Η Αγία Ελένη και το έργο της

Η Ελένη ήταν η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τιμάται ως Αγία για τη σημαντική προσφορά της στον Χριστιανισμό.

Χρηματοδότησε την κατασκευή πολλών ιερών ναών και συνέδεσε το όνομά της με ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παράδοσης, την αναζήτηση και εύρεση του Τιμίου Σταυρού στους Αγίους Τόπους.

Η Καθολική εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ελένης στις 18 Αυγούστου, σε αντίθεση με τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον οποίο δεν αναγνωρίζει ως Άγιο.