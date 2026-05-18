ΔΥΠΑ: Πού ανοίγουν 900 θέσεις εργασίας

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει στις 23 Μαΐου 2026 στον Πειραιά την 56η Ημέρα Καριέρας, με συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων και πάνω από 900 θέσεις εργασίας στη γαλάζια οικονομία.

ΔΥΠΑ: Ημέρα Καριέρας αφιερωμένη στη γαλάζια οικονομία διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στον Πειραιά, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, με στόχο τη σύνδεση όσων αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που ζητούν προσωπικό.

Η 56η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Castor Place, στην οδό Ασκληπιού 5 και Κάστορος 48, στο κέντρο του Πειραιά, κοντά στο λιμάνι και πλησίον της στάσης Μετρό «Πειραιάς».

Πάνω από 900 θέσεις εργασίας

Στην εκδήλωση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 30 επιχειρήσεις που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία.

Οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές ειδικότητες και επίπεδα εξειδίκευσης.

Άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις

Η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιρειών.

Οι συναντήσεις με τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Ημέρας Καριέρας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις.

Ο στόχος των Ημερών Καριέρας

Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μέρος των δράσεων και εκδηλώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Στόχος τους είναι η άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Δωρεάν συμμετοχή για τους ενδιαφερόμενους

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, ενώ η προεγγραφή είναι προαιρετική και αφορά την επιλογή ώρας προσέλευσης για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Τι ισχύει για την προεγγραφή

Η επιλογή timeslot μέσω της προεγγραφής βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της προσέλευσης των συμμετεχόντων.

Αν κάποιος δεν έχει προεγγραφεί ή αν έχει συμπληρωθεί το όριο προεγγραφών, θα μπορεί να κάνει επιτόπια εγγραφή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.