Συντάξεις: Ποιοί θα πάρουν καθαρές αυξήσεις έως 60 ευρώ τον μήνα

Συντάξεις: καθαρές αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τα 60 ευρώ τον μήνα αναμένεται να λάβουν από το 2027 εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 671.586 συνταξιούχους και είναι κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι είχαν απόφαση συνταξιοδότησης πριν από τις 13 Μαΐου 2016, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου.

Τι αλλάζει από το 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 100% των αυξήσεων στη σύνταξή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες αυξήσεις δεν θα περιορίζονται πλέον από τον μηχανισμό της προσωπικής διαφοράς.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τη σταδιακή κατάργηση του συγκεκριμένου μηχανισμού σε δύο φάσεις, φέτος και το 2027. Φέτος, οι 671.586 συνταξιούχοι έλαβαν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της ετήσιας αύξησης.

Γιατί υπήρχε προσωπική διαφορά

Με τον νόμο Κατρούγκαλου επανυπολογίστηκαν όλες οι παλιές συντάξεις σε χαμηλότερα ποσά. Στις περιπτώσεις όπου προέκυψαν μειώσεις, δόθηκε ως αντιστάθμισμα η λεγόμενη προσωπική διαφορά.

Η ύπαρξη προσωπικής διαφοράς είχε ως αποτέλεσμα οι αυξήσεις που άρχισαν να δίνονται από το 2023 και μετά να μην περνούν ολόκληρες στο εισόδημα των συνταξιούχων. Χωρίς την αλλαγή που αποφασίστηκε, η πρακτική αυτή θα συνεχιζόταν για αρκετά ακόμη χρόνια.

Πόση ήταν η αύξηση του 2026 και τι εκτιμάται για το 2027

Η αύξηση του 2026 ήταν 2,4%, όμως για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά καταβλήθηκε κατά το ήμισυ. Για το 2027 η αύξηση εκτιμάται στο 2,6% και θα δοθεί ολόκληρη στους δικαιούχους.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει επίσημους πίνακες με τα ποσά που λαμβάνουν σήμερα οι συνταξιούχοι μετά την αύξηση του 2026 και τα ποσά που θα διαμορφωθούν με την αύξηση του 2027.

Παραδείγματα αυξήσεων ανά Ταμείο

Παλαιός συνταξιούχος του Δημοσίου με 25 έτη ασφάλισης, ο οποίος έως το 2025 λάμβανε σύνταξη 815 ευρώ προ φόρου και προσωπική διαφορά 106 ευρώ, είχε συνολικό ποσό 921 ευρώ. Φέτος πήρε καθαρή αύξηση 10 ευρώ, αντί για 20 ευρώ που θα λάμβανε χωρίς προσωπική διαφορά, και το ποσό του διαμορφώθηκε στα 931 ευρώ.

Το 2027 ο ίδιος συνταξιούχος θα λάβει πλήρη αύξηση 22 ευρώ και η σύνταξή του θα φτάσει τα 953 ευρώ. Αντίστοιχα, παλαιός συνταξιούχος του ΙΚΑ με 35 έτη ασφάλισης, που φέτος έφτασε στα 1.249 ευρώ, θα λάβει το 2027 αύξηση 32 ευρώ και η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1.281 ευρώ.

Στην περίπτωση παλαιού συνταξιούχου του ΟΤΕ με 35 έτη ασφάλισης, το συνολικό ποσό που λαμβάνει σήμερα είναι 1.391 ευρώ. Από το 2027 θα λάβει πλήρη αύξηση 34 ευρώ και η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 1.426 ευρώ.

Τι θα γίνει με το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς

Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται και μετά το 2027 ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη. Ωστόσο, δεν θα λαμβάνει μελλοντικές αυξήσεις.

Το πιθανότερο είναι ότι το ποσό αυτό θα μετονομαστεί σε «ποσό νόμου 4387/2016». Η προσωπική διαφορά, όπως συμβαίνει και σήμερα, δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, αλλά μόνο σε φόρο εισοδήματος.

Πώς θα υπολογίζονται οι κρατήσεις

Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ ασθένειας ή ΕΑΣ, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός κύριας σύνταξης. Αντίθετα, οι κρατήσεις για ΕΑΣ και ασθένεια θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.700 ευρώ και προσωπική διαφορά 140 ευρώ έχει κράτηση ΕΑΣ 3% επί των 1.700 ευρώ, δηλαδή 51 ευρώ. Η σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.649 ευρώ και στη συνέχεια επιβάλλεται εισφορά ασθένειας 6%, δηλαδή 98,94 ευρώ.

Έτσι, η σύνταξη περιορίζεται στα 1.550 ευρώ. Στη συνέχεια προστίθεται η προσωπική διαφορά των 140 ευρώ και το συνολικό ποσό προ φόρου φτάνει τα 1.690 ευρώ, επί του οποίου υπολογίζεται ο αναλογών φόρος εισοδήματος.

Πόσοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά

Από τους 671.586 συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, περίπου 55.000 έλαβαν πάνω από τη μισή ή ακόμη και σχεδόν ολόκληρη την αύξηση του 2026.

Αυτό συνέβη επειδή το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς ήταν μικρότερο από 10 ευρώ και μηδενίστηκε. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με αύξηση 25 ευρώ και προσωπική διαφορά 4 ευρώ, ο οποίος πήρε τελικά 21 ευρώ καθαρή αύξηση στην τσέπη, δηλαδή το 84% της συνολικής αύξησης.

Με πληροφορίες από Ελεύθερο Τύπο