Επικουρικές συντάξεις: Fast-track απονομή μετά την κύρια σύνταξη

Αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις φέρνει νέα διάταξη, με στόχο την ταχύτερη απονομή τους και τον περιορισμό των καθυστερήσεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Νέα διαδικασία απονομής για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπει η διάταξη που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, με βασικό στόχο να περιοριστούν οι πολύμηνες καθυστερήσεις.

Η αλλαγή αφορά κυρίως περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η αρμοδιότητα για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης περνά πλέον αποκλειστικά στον τελευταίο φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει ο ασφαλισμένος σε άλλα Ταμεία.

Το τελευταίο Ταμείο αναλαμβάνει την έκδοση

Με τη νέα ρύθμιση, ο τελευταίος φορέας στον οποίο κατατίθεται το αίτημα θα εξετάζει την υπόθεση και θα εκδίδει την επικουρική σύνταξη. Αυτό θα ισχύει ακόμη και όταν ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστικό χρόνο σε περισσότερους φορείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Ο ίδιος φορέας θα έχει την ευθύνη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού που θα καταβληθεί. Έτσι, η αίτηση δεν θα μετακινείται μεταξύ Ταμείων για να κριθεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος.

Τι καταργείται στην πράξη

Η νέα διαδικασία βάζει τέλος στα ενδιάμεσα στάδια εσωτερικής αλληλογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας. Η αίτηση θα παραμένει στον τελευταίο φορέα και θα εξετάζεται απευθείας από αυτόν.

Παράλληλα, ο χρόνος διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης θα αντιμετωπίζεται ως ενιαίος μέσα στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Η αντιμετώπιση αυτή δεν θα περιορίζεται μόνο στη 15ετία που ισχύει σήμερα.

Η διαφορά με το ισχύον καθεστώς

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, απαιτείται συνολικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, ώστε η απονομή να μπορεί να γίνει από τον φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Με τη νέα διάταξη, η αρμοδιότητα ορίζεται ρητά υπέρ του τελευταίου φορέα υποβολής της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει σημασία αν ο ασφαλισμένος έχει περάσει από περισσότερα Ταμεία εντός του ίδιου κλάδου επικουρικής ασφάλισης.

Στόχος η ταχύτερη απονομή

Η αλλαγή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ταχύτερη έκδοση των επικουρικών συντάξεων, καθώς μειώνονται τα διοικητικά στάδια που μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επικουρική σύνταξη θα μπορεί να εκδίδεται άμεσα, μέσω fast-track διαδικασίας, μόλις προηγηθεί η έκδοση της κύριας σύνταξης.

Ποιους αφορά η νέα διαδικασία

Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα αφορά τους συνταξιούχους που θα υποβάλουν αίτημα για επικουρική σύνταξη μετά την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.

Για τις νέες αιτήσεις, η διαδικασία θα ακολουθεί το πλαίσιο που προβλέπει η ψηφισμένη ρύθμιση, με τον τελευταίο φορέα να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξέταση και την απονομή.

