Δηλώσεις μίσθωσης ακινήτου: Πότε θεωρούνται αυτόματα αποδεκτές

Η ΑΑΔΕ καθιερώνει τεκμαιρόμενη αποδοχή στις δηλώσεις μίσθωσης, όταν μισθωτής ή συνιδιοκτήτες δεν τις απορρίπτουν μέσα σε 30 ημέρες από την ειδοποίηση.

Αυτόματη αποδοχή της δήλωσης μίσθωσης ακινήτου προβλέπεται πλέον όταν ο μισθωτής ή οι συνιδιοκτήτες δεν την απορρίψουν μέσα σε 30 ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, με τη δήλωση να θεωρείται αποδεκτή χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά τους.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στην απόφαση Α.1068/2025, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2703/02-06-2025, με διορθώσεις στο ΦΕΚ Β’ 3007/17-06-2025, και αφορά τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης. Σύμφωνα με το αρχικό κείμενο, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε δεκτό ακόμη ένα αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, το οποίο χαρακτηρίζεται ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των μισθώσεων και τη συναλλακτική βεβαιότητα στις μισθώσεις ακινήτων.

Πώς ενεργοποιείται η αποδοχή της δήλωσης

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης από τον εκμισθωτή ή από έναν από τους συνεκμισθωτές. Μετά την ανάρτηση της δήλωσης, οι μισθωτές και οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας myAADE, αλλά και με email.

Από τη στιγμή της ειδοποίησης αρχίζει να μετρά η προθεσμία των 30 ημερών. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι ενοικιαστές και οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν είτε να αποδεχθούν είτε να απορρίψουν τη δήλωση που έχει αναρτηθεί.

Τι συμβαίνει αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια

Η βασική αλλαγή είναι ότι η αδράνεια δεν αφήνει πλέον τη δήλωση σε εκκρεμότητα. Αν ο μισθωτής ή οι συνιδιοκτήτες δεν προχωρήσουν σε απόρριψη μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, η δήλωση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή αυτοδικαίως.

Η απόφαση Α.1068/2025 τροποποιεί την ΠΟΛ.1162/2018 και εισάγει τον κανόνα της τεκμαιρόμενης αποδοχής μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας. Στο άρθρο 1, παράγραφος 3 της απόφασης ορίζεται ότι η μη απόρριψη της δήλωσης από τον μισθωτή ή τους συνιδιοκτήτες μέσα σε τριάντα ημέρες από την ειδοποίηση τεκμαίρεται ως αποδοχή της.

Η σημασία της ρύθμισης για τις μισθωτικές διαφορές

Η συγκεκριμένη διάταξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις εκδίκασης μισθωτικών διαφορών. Όπως αναφέρεται στο αρχικό κείμενο, στη δικαστηριακή πρακτική είχε κριθεί απαραίτητη η αποδοχή των ηλεκτρονικών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους μισθωτές, ώστε να μπορεί να εκδοθεί εναντίον τους διαταγή απόδοσης.

Με τον νέο κανόνα, η συναίνεση τεκμαίρεται με τρόπο που περιγράφεται ως αναμφίβολος και εύκολα αποδείξιμος. Μετά την πάροδο του 30ημέρου, ο εκμισθωτής μπορεί να εκτυπώσει αντίγραφο της δήλωσης, από το οποίο προκύπτουν η ημερομηνία κατάθεσης και η ημερομηνία εκτύπωσης.

Πώς αποδεικνύεται η άπρακτη πάροδος των 30 ημερών

Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, καθώς οι ημερομηνίες της δήλωσης και της εκτύπωσης αποτυπώνουν ότι πέρασαν οι 30 ημέρες χωρίς απόρριψη. Έτσι, η μη ενέργεια του μισθωτή λογίζεται ως ανεπιφύλακτη συναίνεση στο περιεχόμενο της δήλωσης.

Σύμφωνα με το κείμενο, με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται ρητή αποδοχή του περιεχομένου της δήλωσης ούτε άλλος τρόπος επιβεβαίωσης της έγκυρης κατάρτισης της επίδικης μίσθωσης. Η αλλαγή, επομένως, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των μισθώσεων και τη σαφήνεια στις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα.

