Δασικά ακίνητα και δασικοί χάρτες: Τι προβλέπει ο νόμος 5299/2026 για τα συμβόλαια

Πίνακας περιεχομένων

Ο νόμος 5299/2026 προβλέπει ειδική διαδικασία για ακίνητα σε δασικούς χάρτες όταν έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις ή αιτήματα αναμόρφωσης.

Δασικοί χάρτες: Ειδική πρόβλεψη για τα συμβόλαια ακινήτων περιλαμβάνει ο νόμος 5299/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του και λοιπές διατάξεις».

Στο άρθρο 93 του νόμου σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ προβλέπεται τι πρέπει να προσαρτάται στο σχετικό συμβόλαιο για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση ή στον κυρωμένο δασικό χάρτη, όταν έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις ή αιτήματα αναμόρφωσης των ενδιαφερομένων, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμόρφωση του δασικού χάρτη.

Τι προβλέπεται για τα συμβόλαια

Για τις συγκεκριμένες εκτάσεις, αντί του πιστοποιητικού που προβλέπεται, στο συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ή της απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη.

Η προσάρτηση του σχετικού εγγράφου γίνεται με ποινή ακυρότητας, ενώ η διαδικασία αυτή ισχύει έως την αναμόρφωση του δασικού χάρτη. Η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου οι αντιρρήσεις ή τα αιτήματα αναμόρφωσης έχουν γίνει δεκτά.

Τα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την απόφαση

Η απόφαση που προσαρτάται στο συμβόλαιο πρέπει να φέρει τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης, δηλαδή τον Α.Δ.Α., όπως αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 93.

Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. Στο διάγραμμα αυτό ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι εκείνο για το οποίο έγιναν δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις ή το αίτημα αναμόρφωσης του δασικού χάρτη.

Το ειδικό τέλος για το πιστοποιητικό

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού.

Το ύψος του ειδικού τέλους, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης, καθώς και η διάθεσή του, καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22.

Ο νόμος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Ο νόμος 5299/2026 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου Α΄ 67.

Στο αντικείμενό του περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την αγορά ενέργειας, πολεοδομικά ζητήματα, διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας, καθώς και ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 93 ΤΟΥ Σ.Ν. ΤΟΥ ΥΠΕΝ

Στην συνεδρίαση ακρόασης φορέων κατά την επεξεργασία του εν λόγω νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς ανέφερε τα εξής σε σχέση με τη σημαντική χρησιμότητα της διάταξης αυτής:

Κύριε Πρόεδρε, κε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Με το άρθρο 93 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου γίνονται σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 το οποίο ρυθμίζει της συνέπειες κύρωσης του δασικού χάρτη.

Είναι γνωστή, δυστυχώς, η συχνά πολυετής καθυστέρηση των δασικών υπηρεσιών στην ενσωμάτωση στους υπό κύρωση δασικούς χάρτες, των αποφάσεων των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων με τις οποίες οι ιδιωτικές εκτάσεις εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ενώ οι πολίτες έχουν δικαιωθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές, να στερούνται επί σειρά ετών του δικαιώματος ελεύθερης διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας τους.

Η προωθούμενη για ψήφιση διάταξη έχει στόχο την απεμπλοκή των περιουσιακών αυτών στοιχείων και των εμπράγματων συναλλαγών από τη δυσλειτουργεία αυτή. Γι΄αυτό η διάταξη του άρθρου 93 προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης μεταβιβαστικών συμβολαίων πώλησης, διανομής, δωρεάς ή γονικής παροχής με την προσάρτηση σε αυτά της απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του κυρωμένου δασικού χάρτη, με την οποία εξαιρείται από αυτόν η μεταβιβαζόμενη έκταση ως μη δασική.

Η υπό ψήφιση διάταξη προβλέπει συγκεκριμένα ότι ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση ή στον κυρωμένο δασικό χάρτη, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις ή αιτήματα αναμόρφωσης των ενδιαφερομένων αντίστοιχα, αλλά δεν έχει αναμορφωθεί ακόμη γι΄αυτές ο δασικός χάρτης, στο σχετικό συμβόλαιο αντί για το πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών, και μέχρι την αναμόρφωση του δασικού χάρτη, να προσαρτάται με ποινή ακυρότητας αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ή της απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., και με επ΄αυτού βεβαίωση του συντάκτη του τοπογραφικού ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις ή το αίτημα αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη.

Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική για τους ενδιαφερόμενους πολίτες που έχουν δικαιωθεί στις Επιτροπές, οι οποίοι δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να περιμένουν επί χρόνια την κύρωση των δασικών χαρτών για να αποδεσμευτούν οι περιουσίες τους. Θα είναι επίσης θετική και για τη Δασική Διοίκηση γιατί θα μειώσει την εύλογη πίεση των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι η σύνταξη συμβολαίου θα είναι δυνατή με βάση την αναρτηθείσα στο πρόγραμμα «Διαύγεια» απόφαση έγκρισης της αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη, σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και των φορέων του δημόσιου τομέα.

Η ρύθμιση αυτή κρίνουμε ότι θα ήταν απαραίτητο και ιδιαίτερα χρήσιμο να επεκταθεί και για τις περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων έχουν ζητήσει αναμόρφωση του δασικού χάρτη, είτε βάσει κατάθεσης οικοδομικής αδείας, είτε βάσει διαδικασίας εποικισμού.

Σας ευχαριστώ.