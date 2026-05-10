Τι αλλάζει στα σχολικά κτίρια μέσα από το πρόγραμμα ανακαίνισης

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» συνεχίζει την αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, με παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργία σχολικών χώρων. Μέσα στο περασμένο καλοκαίρι έγιναν εργασίες σε 430 σχολεία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2025.

Νέα γήπεδα, φρεσκοβαμμένοι τοίχοι και προσβάσιμοι χώροι αποτελούν μέρος των επεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Για το ερχόμενο καλοκαίρι έχουν προγραμματιστεί ανακαινίσεις σε άλλα 238 σχολεία, καθώς και επιπλέον μελέτες για περισσότερες από 450 σχολικές μονάδες.

Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε σε μια ακόμα σημαντική παρέμβαση από τον χώρο της εκπαίδευσης αφορά τα σχολεία μας, καθώς το Πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» μπαίνει στη δεύτερη φάση υλοποίησης, με νέες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Θυμίζω ότι οι παρεμβάσεις αφορούν επισκευές, βελτίωση των υποδομών, της προσβασιμότητας και συνολικά του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε πιο ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους.

Ήδη, μέσα από την πρώτη φάση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με προτεραιότητα σε ειδικά σχολεία, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Ο σχεδιασμός για τα σχολικά κτίρια

Το πρόγραμμα αφορά σχολεία που χρειάζονται ουσιαστική αναβάθμιση και φροντίδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση που συνοδεύει το πρόγραμμα, πρόκειται για κτίρια με δεκαετίες ιστορίας, μνήμης και προσφοράς, τα οποία μεγάλωσαν γενιές μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι παρεμβάσεις και ο στόχος έως το 2028

Οι εργασίες δεν περιορίζονται στη συντήρηση ή στην αισθητική ανανέωση, αλλά περιλαμβάνουν στοχευμένες ανακαινίσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες λειτουργίας.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας παιδιών και εκπαιδευτικών, ενώ συνολικά μέχρι το 2028 αναμένεται να έχουν ανακαινιστεί 2.500 σχολεία.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά εργασίες ανακαίνισης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα, που βρίσκονται σε 132 Δήμους της Ελλάδας. Τα έργα θα υλοποιηθούν από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.). Η χρηματοδότηση θα προέλθει από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Τα σχολεία, ανά Περιφέρεια, που εντάσσονται στη Β΄ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», είναι:

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 10

Αττικής 106

Βορείου Αιγαίου 5

Δυτικής Ελλάδος 15

Δυτικής Μακεδονίας 4

Ηπείρου 5

Θεσσαλίας 15

Ιονίων Νήσων 5

Κεντρικής Μακεδονίας 27

Κρήτης 14

Νοτίου Αιγαίου 6

Πελοποννήσου 19

Στερεάς Ελλάδος 7

Σε όλα τα σχολεία θα γίνουν σημαντικές εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν:

χρωματισμοί εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας.

κατασκευή/επισκευή/ανακαίνιση WC (συμπεριλαμβανομένων WC ΑΜΕΑ).

κατασκευή/επισκευή ράμπας για άτομα με Αναπηρία.

κατασκευή/επισκευή/βελτίωση γηπέδων μπάσκετ/βόλεϊ ή παιδικής χαράς στα Νηπιαγωγεία.

μονώσεις δώματος ή επισκευή κεραμοσκεπής.

Τη σύμβαση υπέγραψαν οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Γεώργιος Ζανιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης.

Ολοήμερα: Περικοπές μεσούσης της σχολικής χρονιάς – Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, παρόντες ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, o Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε.Τιμολέων Κατσίπος.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Μετά την επιτυχή υλοποίηση της Α΄ Φάσης του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», προχωρούμε σήμερα στη Β΄ Φάση ενός έργου με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, που βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται για μια ακόμη φορά από δωρεά των 4 συστημικών Τραπεζών (Alpha Βank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς) μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Στο ποσό της δωρεάς περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελετών για τουλάχιστον 450 σχολικές μονάδες, που θα αφορά την τρίτη φάση της υλοποίησης του Προγράμματος. Εκεί σχεδιάζουμε να ενταχθούν σχολεία και από άλλους Δήμους της χώρας, όπως επίσης και ειδικά σχολεία. Οι εργασίες του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» θα πραγματοποιηθούν φέτος το καλοκαίρι, ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς για την εποικοδομητική και παραγωγική συνεργασία, και, βέβαια, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη σπουδαία αυτή συνεισφορά. Χωρίς αυτή τη δωρεά, τα συγκεκριμένα έργα δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Η σύμβαση αυτή, αποτελεί ένα ακόμη απτό παράδειγμα ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορεί να παράξει μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να επενδύουμε στις δημόσιες υποδομές εκπαίδευσης, γιατί κάθε παιδί, σε κάθε πόλη, χωριό και γειτονιά της χώρας, αξίζει ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον του».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε: «Χαίρομαι που βλέπω ότι οι σπόροι που φυτεύσαμε, σήμερα ανθίζουν. Μαζί τους ανθίζει και μία νέα αυτοπεποίθηση για τη χώρα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ελληνικές τράπεζες. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο βλέπουμε ότι αγκαλιάζεται συνολικά στη χώρα μας από μαθητές και γονείς. Κάνει τη διαφορά. Έχουμε χιλιάδες σχολεία και έχουμε κι έναν δυϊσμό στο πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε γενικώς, την εκπαίδευση, διότι από τη μία ακούμε τον αρχιτέκτονα της PISA, Andreas Schleicher, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης – ναι μεν η Εσθονία έχει κατακτήσει την κορυφή, αλλά η Ελλάδα έχει την πιο γρήγορη στην επιτάχυνση και τις πιο γρήγορες αλλαγές – αλλά, δεν μπορείς να περάσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αν το ταβάνι στάζει ή ο σοβάς πέφτει.

Αυτή η απλή παρατήρηση μας οδήγησε ως Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να πάρει αυτή την απόφαση, να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα με τη συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά στο οποίο παίζει τεράστιο ρόλο η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Κι αυτό το πρόγραμμα είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό και θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, πρέπει να το δούμε να διαχέεται πρακτικά στο σύνολο των σχολείων της επικράτειας τα επόμενα χρόνια, γιατί ακριβώς αυτό είναι που ζητά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας.

Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομικών είναι ακριβώς αυτές, να χρηματοδοτήσουμε, να δράσουμε ως καταλύτης σε όλες εκείνες τις αλλαγές που θα κάνουν τη διαφορά στο πεδίο. Και νομίζω ότι κάθε πολίτης αυτό θα μπορέσει να το δει στην πράξη».

O Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπογράμμισε: «Η στήριξη της δημόσιας παιδείας αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες και για το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει η συμβολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε κάθε γωνιά της χώρας, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τα μεγάλα αστικά κέντρα, συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών για μαθητές, εκπαιδευτικούς και το σύνολο της σχολικής κοινότητας».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε: «Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», μπορούμε να μιλάμε για μια ουσιαστική αλλαγή στο δημόσιο σχολείο. Ήδη 431 σχολικές μονάδες σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας ανακαινίστηκαν και παραδόθηκαν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά σχολεία, στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Σήμερα προχωρούμε στη δεύτερη φάση του προγράμματος, με νέα παρέμβαση ύψους 100 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση ακόμη 238 σχολείων και σχολικών συγκροτημάτων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο την αισθητική εικόνα των σχολείων, αλλά την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών και των εκπαιδευτικών: ασφαλέστερους χώρους, καλύτερη προσβασιμότητα, ανακαινισμένες αίθουσες, αυλές και υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης.

Με έναν συνολικό σχεδιασμό που πλέον φτάνει τα 650 εκατ. ευρώ για περίπου 2.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, επενδύουμε συστηματικά σε ένα δημόσιο σχολείο πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο. Ένα σχολείο αντάξιο των παιδιών μας και των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: «Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αποτελεί ένα πρόγραμμα, το οποίο στην πρώτη του φάση δικαιώθηκε πλήρως. Ένα πρόγραμμα του οποίου βασικός εμπνευστής και επιταχυντής υπήρξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο επαναλαμβάνεται και φέτος χάρη στη γενναία χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Πολύ σύντομα, ένας μεγάλος αριθμός σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα θα προστεθεί σε αυτά που έχουν ήδη αλλάξει όψη. Οι παρεμβάσεις στους χώρους, στους οποίους προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση στα παιδιά μας, ανταποκρίνονται όχι μόνο στις απαιτήσεις των σκοπών τους, δηλαδή στις λειτουργικές ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στις προσδοκίες των ανθρώπων του 21ου αιώνα για ένα σύγχρονο και ποιοτικό σχολικό περιβάλλον.

Έρχεται μείωση εξεταστέας ύλης στο Λύκειο; Τα νέα σχέδια του υπουργείου Παιδείας

Πάνω σε αυτόν ακριβώς τον άξονα εργαζόμαστε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με όχημα την ΚΤΥΠ, τη διοίκηση της οποίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την προσήλωση, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα με την οποία προχωρά την υλοποίηση αυτού του σημαντικού προγράμματος».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» συνεχίζεται δυναμικά, βελτιώνοντας την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη βούληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και υλοποιείται από τα συναρμόδια υπουργεία με τη σημαντική συνδρομή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, φέροντας ιδιαίτερο συμβολισμό για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας μας. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι εδώ στηρίζοντας κάθε ανάλογη πρωτοβουλία, τόσο σε θεσμικό όσο και σε χρηματοδοτικό επίπεδο».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος είπε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει και υλοποιεί πολλά μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, όμως, πραγματοποιεί και ένα πολύ μεγάλο πλήθος παρεμβάσεων σε κτιριακά έργα. Ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων βελτιώνει ουσιαστικά και άμεσα το επίπεδο εκπαίδευσης, τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και, φυσικά, την καθημερινότητα των μαθητών. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε τεχνικό επίπεδο, μπορεί να μην έχουμε το εύρος των παρεμβάσεων που υπάρχει σε άλλες κατηγορίες έργων, όμως, σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των σχολείων που εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα συνεπάγεται και μία πολύ μεγάλη δραστηριότητα για τον τεχνικό κόσμο».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γεώργιος Ζανιάς σημείωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη σημαντική συμβολή των 4 συστημικών τραπεζών στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των ελληνικών σχολείων. Στην πλήρη ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας, οι τέσσερις τράπεζες θα διαθέσουν συνολικά 400 εκατ. ευρώ. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία, και ανακαινίστηκαν 430 σχολεία σε όλη τη χώρα. Σήμερα εγκαινιάζουμε τη δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει επιπλέον 238 σχολεία. Επειδή κι εγώ είμαι εκπαιδευτικός, πιστεύω πως αυτή η πρωτοβουλία θα κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν περισσότερο το σχολείο, ενώ οι εκπαιδευτικοί μας θα μπορούν να εργάζονται και να μεταδίδουν τη γνώση σε ένα πιο αξιοπρεπές περιβάλλον».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης δήλωσε: «Σήμερα υπογράφουμε μια επένδυση με συγκεκριμένο αποδέκτη: το παιδί που αύριο θα μπει σε μια αίθουσα λειτουργική, σε ένα προαύλιο προσεγμένο, σε χώρους που σέβονται την αξιοπρέπεια του. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» μας έδειξε ότι όταν το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με σαφείς στόχους, τα αποτελέσματα έρχονται γρήγορα και είναι ορατά στην κοινωνία. Στην Alpha Bank συνεχίζουμε με την ίδια πεποίθηση: η Παιδεία είναι η πιο ασφαλής επένδυση μιας χώρας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Με αφετηρία το θετικό αποτύπωμα από την πρώτη φάση της ανακαίνισης σχολείων σε όλη την Ελλάδα, σήμερα τηρούμε τη δέσμευση ότι θα συνεχίζαμε τη συνεισφορά μας. Περισσότερα σύγχρονα, ασφαλή και προσβάσιμα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για μια συμπεριληπτική δημόσια παιδεία. Για τη Eurobank, η συμβολή μας σε όλες τις φάσεις του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος ενός εκτεταμένου πλέγματος δράσεων, με ευρύ γεωγραφικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που έχουν ως θεμέλιο και βασική αναφορά την οικογένεια και τη νέα γενιά».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε: «Συνεχίζουμε με αμείωτο ενθουσιασμό αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία. Διευρύνουμε την εμβέλειά μας σε εκατοντάδες επιπλέον σχολεία, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον για χιλιάδες ακόμα μαθητές στη χώρα μας. Και ένα καλύτερο περιβάλλον βοηθάει πολύ περισσότερο τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αφομοίωση της γνώσης, και την κριτική σκέψη. Βοηθάει να αποκτήσουν τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή, και τελικά, για μια μελλοντική Ελλάδα ακόμα πιο παραγωγική».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της πρώτης Φάσης του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» έχει συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας 430 σχολείων σε όλη τη χώρα. Με τη νέα σύμβαση, που οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υπογράψαμε σήμερα, συνεχίζουμε μια πρωτοβουλία για την Παιδεία με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο. Για την Πειραιώς, η επιστροφή αξίας στην κοινωνία αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν ευκαιρίες στη νέα γενιά και συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο για όλους».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης είπε: «Μπαίνουμε στη δεύτερη φάση της υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», για την αναβάθμιση ακόμα 238 σχολικών μονάδων, καθώς και την εκπόνηση μελετών για τουλάχιστον 450 σχολικές μονάδες, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την τρίτη φάση της υλοποίησης του Προγράμματος, με τη δωρεά των 4 συστημικών Τραπεζών (ALPHA BANK, EUROBANK, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Σας ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για τη σημαντική προσφορά σας στην ελληνική κοινωνία. Στόχος μας είναι, όπως και στην Α΄ φάση, μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους, οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες να είναι πλήρως λειτουργικές.

Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» επιδεικνύει πάντοτε απόλυτο σεβασμό στις δωρεές, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και επιτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καθήκον της. Αυτό έπραξε στην Α΄ φάση του Προγράμματος και αυτό θα συνεχίζει να πράττει».

Τα νέα σχολεία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΔΩ