ΝΕΟΣ γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης

Πίνακας περιεχομένων

ΑΣΕΠ: ΝΕΟΣ γραπτός διαγωνισμός - Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 θα διεξαχθεί στο Κεντρικό Κατάστημα του ΑΣΕΠ στην Αθήνα (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11523) η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση 1ΠΔΑ/2026, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ώρα προσέλευσης υποψηφίων 10:30 π.μ.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

ΑΣΕΠ- Πίνακες εκπαιδευτικών: Σφοδρές αντιδράσεις για την απουσία αποζημίωσης

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (ComputerizedAdaptive Testing – CAT) και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων. Η τρίτη ενότητα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων.

Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο έως τις 10:30 π.μ., άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος σ’ αυτό.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.

Προσλήψεις αναπληρωτών – ΑΣΕΠ: Όλες οι ειδικότητες και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.