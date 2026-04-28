ΑΣΕΠ – Πίνακες εκπαιδευτικών: Σφοδρές αντιδράσεις για την απουσία αποζημίωσης

Η ανάγκη θεσμοθέτησης αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στις επιτροπές ελέγχου και επικύρωσης δικαιολογητικών επανέρχεται στο προσκήνιο, με την Π.Ο.Ε. ΥΠΑΙΘΑ να απευθύνει σαφές αίτημα προς την πολιτική ηγεσία ενόψει των νέων προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατάταξη εκπαιδευτικών.

Το ζήτημα αφορά μια κρίσιμη διοικητική διαδικασία, από την οποία εξαρτάται άμεσα η διαμόρφωση των πινάκων, η αξιοκρατία αλλά και η νομιμότητα των διορισμών στην εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή, οι αυξημένες απαιτήσεις της φετινής διαδικασίας, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, εντείνουν την πίεση προς τους ήδη επιβαρυμένους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα έργο υψηλής ευθύνης χωρίς καμία οικονομική ανταμοιβή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς αποζημίωση!

Θεσμοθέτηση αμειβόμενων επιτροπών ελέγχου και επικύρωσης δικαιολογητικών

για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες του ΑΣΕΠ

κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε,

Ενόψει της επικείμενης δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ για την κατάταξη, με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., η Π.Ο.Ε. ΥΠΑΙΘΑ επανέρχεται, κατόπιν και του υπ’ αρ. 372/07-05-2025 εγγράφου του μέλους της ΣΥΠΥΥΠ, και αιτείται την άμεση νομοθετική πρόβλεψη αποζημίωσης για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που στελεχώνουν τις επιτροπές ελέγχου και επικύρωσης δικαιολογητικών.

Ο έλεγχος και η επικύρωση δικαιολογητικών αποτελεί ιδιαιτέρως απαιτητική διαδικασία, με αυξημένη ευθύνη και σημαντική νομική έκθεση για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, καθώς από την ορθότητα του ελέγχου των υποβαλλόμενων προσόντων και κριτηρίων εξαρτώνται άμεσα οι πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., η διασφάλιση της αξιοκρατίας και, τελικώς, η νομιμότητα των διορισμών. Παρά ταύτα, η διαδικασία διεκπεραιώνεται τα τελευταία έτη έγκαιρα και έγκυρα, χωρίς να προβλέπεται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Ειδικότερα, η φετινή διαδικασία παρουσιάζει κρίσιμες διαφοροποιήσεις που εντείνουν σημαντικά τον φόρτο εργασίας. Η αντίστοιχη προηγούμενη προκήρυξη είχε δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ φέτος η διαδικασία έχει ήδη μετατοπιστεί χρονικά, με αποτέλεσμα ένα έργο που το 2023 υλοποιήθηκε σε 6 μήνες να καλείται να ολοκληρωθεί σε περίπου 4 μήνες, υπό ασφυκτικότερες προθεσμίες και με αριθμό αιτούντων που υπερβαίνει τους 150.000.

Οι λιγοστοί υπάλληλοι των υποστελεχωμένων υπηρεσιών μας καλούνται να διεκπεραιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους δικαιολογητικών, την ίδια στιγμή που ο φόρτος εργασίας τους καθιστά αδύνατη ακόμη και τη λήψη της θερινής τους άδειας. Επισημαίνεται η προφανής δυσαναλογία ότι, ενώ το Α.Σ.Ε.Π. εισπράττει σημαντικά έσοδα από τα παράβολα των υποψηφίων —ιδίως μετά την αύξηση του παραβόλου από 3€ σε 15€— το πλέον απαιτητικό μέρος της διαδικασίας εκτελείται από υπαλλήλους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. χωρίς πρόβλεψη αποζημίωσης, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τους υπαλλήλους του ΑΣΕΠ .

Ζητούμε την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη σύσταση αμειβόμενης επιτροπής ελέγχου και επικύρωσης δικαιολογητικών σε κάθε εμπλεκόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία Εκπαίδευσης. Η σχετική δαπάνη δύναται να καλυφθεί από πιστώσεις που προέρχονται από τα παράβολα των υποψηφίων, μέσω μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από το Α.Σ.Ε.Π. προς τις υπηρεσίες μας, χωρίς να προκαλείται πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Οι αντοχές των διοικητικών υπαλλήλων έχουν εξαντληθεί. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να αναγνωρίσει εμπράκτως την προσφορά τους και να αναθεωρήσει την πρακτική μετακύλισης αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και άλλων Υπουργείων/Φορέων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, χωρίς την πρόβλεψη των αναγκαίων πόρων και αντισταθμισμάτων .

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και για σχετική ενημέρωσή μας.