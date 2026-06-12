Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% προβλέπεται επιδότηση 100% για τη μετακίνηση με ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η πρόβλεψη αυτή μειώνει σημαντικά το κόστος για όσους χρειάζεται να ταξιδέψουν σε νησιωτικούς προορισμούς.