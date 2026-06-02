Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση – Ποιά είναι τα ποσά

Το επίδομα θέρμανσης πληρώνεται σε νέα δόση αυτή την εβδομάδα, ενώ οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλωμένες αγορές και σωστό IBAN για να μην υπάρξει πρόβλημα στην καταβολή.

Το επίδομα θέρμανσης μπαίνει σε νέα φάση πληρωμών, καθώς οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν αυτή την εβδομάδα τη δεύτερη δόση για αγορές καυσίμων που έγιναν έως τις 15 Απριλίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι σχετικές αγορές να έχουν δηλωθεί έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο IBAN που έχει καταχωριστεί, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην πίστωση των χρημάτων.

Πότε γίνονται οι πληρωμές

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης αφορά τους δικαιούχους που πραγματοποίησαν αγορά καυσίμων έως τις 15 Απριλίου 2026 και έχουν ολοκληρώσει τη δήλωση των σχετικών στοιχείων έως τις 30 Απριλίου 2026.

Στην πρώτη δόση είχε καταβληθεί περίπου το 60% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στη σεζόν 2024-2025. Η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέχρι και το τέλος του μήνα.

Για τις περιπτώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, η τελευταία ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Συνολικά, το ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 195 εκατομμύρια ευρώ και αφορά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ποια είναι τα ποσά του επιδόματος

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού.

Για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το ποσό αναφοράς και τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών, γνωστό ως ΣΟ-Μ.

Στο τελικό ποσό προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Οι προσαυξήσεις ανά περιοχή

Σε οικισμούς όπου ο συντελεστής ΣΟ-Μ είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Για οικισμούς όπου ο συντελεστής ΣΟ-Μ είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%.

Σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο όριο του επιδόματος διαμορφώνεται στα 1.200 ευρώ.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας για το οποίο θα λάβει το επίδομα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι με το IBAN

Πρόβλημα στην πληρωμή είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν όσοι έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που υπέβαλε την αίτηση.

Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχει δηλωθεί IBAN που ανήκει στον ή στη σύζυγο και όχι στο πρόσωπο που έκανε την αίτηση για το επίδομα.

Η δήλωση του λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί το ποσό πρέπει να έχει γίνει πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στην ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το επίδομα θέρμανσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, μέσω της υπηρεσίας my1521.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας μέσω του my1521, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Για το συγκεκριμένο θέμα, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την κατηγορία «Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα», στη συνέχεια «Επιδόματα» και μετά «Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση».