Ταυτότητες: Τι αλλάζει στην πράξη για πολίτες, ταξίδια και δημόσιες υπηρεσίες

Οι νέες ταυτότητες αντικαθιστούν σταδιακά τα παλαιά αστυνομικά δελτία, καθώς οι παραδοσιακές «μπλε» ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα μετά τις 3 Αυγούστου 2026.

Η αλλαγή συνδέεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, σύμφωνα με τον οποίο οι ταυτότητες των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, δηλαδή MRZ, παύουν να ισχύουν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου 2026

Μετά τις 3 Αυγούστου 2026, οι παλαιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι πολίτες που ταξιδεύουν θα χρειάζονται είτε τη νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα ταυτοποίησης γίνεται με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των εγγράφων. Οι παλαιές ταυτότητες χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες και δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας.

Η έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών τις καθιστά πιο ευάλωτες σε παραχάραξη και κακόβουλη χρήση. Για τον λόγο αυτό, η αντικατάστασή τους προχωρά με ταχείς ρυθμούς.

Η αλλαγή αφορά κυρίως τη χρήση των ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς οι παλιές «μπλε» εκδόσεις δεν θα αναγνωρίζονται για τον σκοπό αυτό μετά την προθεσμία.

Το κόστος για την έκδοση νέας ταυτότητας

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ, με Τύπο Παραβόλου 4485. Το ποσό αυτό καλύπτει το σώμα του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά.

Για τους πολύτεκνους, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ, με Τύπο Παραβόλου 4486. Για τη μειωμένη χρέωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, όπως βιβλιάριο πολυτέκνων.

Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. ύψους 0,50 ευρώ, με Τύπο Παραβόλου 2043, το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα. Η εξόφληση πριν από το ραντεβού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πώς προγραμματίζεται το ραντεβού

Η διαδικασία για την έκδοση νέας ταυτότητας ξεκινά με τον προγραμματισμό ραντεβού. Ο πολίτης επιλέγει την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του.

Στη συνέχεια επιλέγει ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας. Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Αν τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας δεν είναι επικαιροποιημένα, ο πολίτης μπορεί να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλεται email με τις πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης.

Ακύρωση, αλλαγή και υπενθυμίσεις

Το ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα.

Η πλατφόρμα αποστέλλει υπενθυμίσεις μέσω email πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει εγκαίρως τις λεπτομέρειες της προγραμματισμένης επίσκεψης.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, η διαδικασία διαφοροποιείται. Ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μέσω αυτής της επικοινωνίας προγραμματίζεται νέο ραντεβού, ώστε να προχωρήσει η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.

Πρώτη έκδοση και χρόνος παράδοσης

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας.

Στην περίπτωση ανηλίκων, τον ρόλο του μάρτυρα αναλαμβάνει γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

Η παραγωγή των νέων δελτίων γίνεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο μέσος χρόνος παράδοσης ανέρχεται σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της σε υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές.

Καθυστερήσεις και έκτακτες περιπτώσεις

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, κυρίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Σε αυτές τις περιοχές, τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα.

Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν συχνά την πλατφόρμα κρατήσεων ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων περιοχών, εφόσον αναζητούν ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού.

Για να γίνει αυτό, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την έκτακτη ανάγκη.