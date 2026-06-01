Προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμοί εκπαιδευτικών: Πώς το AI θα καλύψει τα κενά

Οι προσλήψεις αναπληρωτών για το 2025-2026 έφτασαν τις 35.652 στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ το EduPlan παρουσιάζεται ως εργαλείο για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την κάλυψη των κενών.

Οι προσλήψεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2025-2026 ανήλθαν συνολικά σε 35.652, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Στο ίδιο έγγραφο, η υπουργός συνδέει τον σχεδιασμό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την εφαρμογή του EduPlan, το οποίο παρουσιάζεται ως νέα ψηφιακή υποδομή για πιο έγκαιρο και ακριβή προγραμματισμό στην Παιδεία.

Τα στοιχεία για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση

Για το σχολικό έτος 2025-2026 πραγματοποιήθηκαν 35.652 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Από αυτές, οι 22.970 αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 12.682 τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έφτασαν τις 14.522. Από αυτές, οι 12.797 αφορούν την Παράλληλη Στήριξη.

Παράλληλα, στη Γενική Εκπαίδευση της Πρωτοβάθμιας προσλήφθηκαν 8.448 εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Η εικόνα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχουν πραγματοποιηθεί 4.529 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Από αυτές, οι 2.819 αφορούν την Παράλληλη Στήριξη. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος των συνολικών προσλήψεων στη Δευτεροβάθμια, καθώς η κάλυψη αναγκών στην Ειδική Αγωγή παραμένει βασικό πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Στη Γενική Εκπαίδευση της Δευτεροβάθμιας πραγματοποιήθηκαν 8.153 προσλήψεις εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την κατανομή των προσλήψεων ανά βαθμίδα και κατηγορία εκπαίδευσης, όπως παρουσιάστηκαν από την υπουργό Παιδείας στη Βουλή.

Τι προβλέπει το EduPlan για τα κενά

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρει ότι με την εφαρμογή του EduPlan θα υπάρχει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα, που θα επιτρέπει έγκαιρο και ακριβή προγραμματισμό στην κάλυψη των κενών.

Σύμφωνα με την υπουργό, το EduPlan αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη ψηφιακή υποδομή των τελευταίων ετών για την Παιδεία.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει κρίσιμες μεταβλητές, όπως οργανικές θέσεις, λειτουργικά κενά, δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα κινητικότητας.

Με την αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων και προβλέψεων, το EduPlan στοχεύει στην καλύτερη αντιστοίχιση ειδικοτήτων και αναγκών, στην ταχύτερη κάλυψη κενών, στη μείωση ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και στη σταδιακή μετάβαση σε μοντέλο πρόληψης αντί για διαχείριση κρίσεων.

GIS dashboards και τεχνητή νοημοσύνη

Στο έγγραφο γίνεται ειδική αναφορά στην ανάπτυξη GIS Dashboards και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσω αυτών, το υπουργείο επιχειρεί να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο πρόληψης με βάση πραγματικά δεδομένα.

Η λογική της νέας υποδομής είναι να υπάρχει καλύτερη εικόνα των αναγκών πριν αυτές εξελιχθούν σε κενά που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων.

Ως στόχος τίθεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των εκπαιδευτικών πόρων εντός του 2026.

Σύμφωνα με την υπουργό, ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα προκύψει αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και στην εξάλειψη των κενών που ταλαιπωρούν μαθητές, μαθήτριες και γονείς κάθε Σεπτέμβριο.

Οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2025-2026

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρονται και τα στοιχεία για τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσαν οι αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ, Βασίλης Βούγιας και Σεραφείμ Λάππας, για το 2025-2026 προσλήφθηκαν 10.154 αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ, έναντι 8.480 την προηγούμενη χρονιά.

Από αυτούς, 9.472 αναπληρωτές εργάζονται αυτή τη στιγμή και είναι ενεργοί. Την προηγούμενη χρονιά, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 8.040.

Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνουν την εικόνα των αναγκών που καλύπτονται με αναπληρωτές, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στο ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Ο στόχος για τον Σεπτέμβριο

Το βασικό ζητούμενο που αναδεικνύεται από το έγγραφο είναι η μετάβαση σε έναν πιο οργανωμένο τρόπο διαχείρισης των αναγκών στα σχολεία.

Η υπουργός Παιδείας συνδέει το EduPlan με την προσπάθεια να μειωθούν οι καθυστερήσεις και οι ανισότητες που εμφανίζονται κάθε χρόνο στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο σχεδιασμός του υπουργείου στηρίζεται τόσο στην καταγραφή των πραγματικών δεδομένων όσο και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την πρόβλεψη των αναγκών.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, είναι η εξάλειψη των κενών που απασχολούν μαθητές, γονείς και σχολικές μονάδες κάθε Σεπτέμβριο.