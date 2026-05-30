Κολύμβηση στα σχολεία: 5.000 μαθητές Δημοτικού θα λάβουν δωρεάν εξοπλισμό

Δωρεά 5.000 σετ κολύμβησης σε μαθητές/-τριες της Γ΄και Δ΄τάξης Δημοτικού, προβλέπει η νέα συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την Arena Greece, με στόχο κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ισότιμα και με ασφάλεια, στο αντικείμενο της κολύμβησης το οποίο εντάσσεται στο μάθημα Φυσικής Αγωγής και υλοποιείται σε δέκα δίωρα μαθήματα κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου.

Με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 5224/2025 (άρθρο 119), μια νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, διευκολύνεται η εξασφάλιση δωρεάν μετακινήσεων από τις Περιφέρειες αλλά και κολυμβητικών δεξαμενών από τους οικείους Δήμους και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εκπαιδευτικοί, με αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου της κολύμβησης, συμβάλλουν στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων στο νερό από τους/τις μαθητές/-τριες, προτάσσοντας την καλλιέργεια της ασφάλειας στο υδάτινο στοιχείο, την πρόληψη πνιγμών καθώς και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της ομαδικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η δωρεά στηρίζει ουσιαστικά την κολύμβηση, ενισχύοντας τις συνθήκες συμμετοχής των μαθητών/-τριών και προωθώντας την ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στη γνώση και την άσκηση μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που προέρχονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση συμμετοχής και πιο συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2023-24 συμμετείχαν 35.369 μαθητές/-τριες, το 2024-25 44.711, ενώ για το τρέχον σχολικό έτος 2025-26, με τα έως τώρα στοιχεία που αφορούν τα δύο πρώτα τρίμηνα, οι συμμετοχές αγγίζουν τις 30.217.

Η συνεργασία με την Arena Greece, εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει τις υποδομές, τα μέσα και την παιδαγωγική αξία της κολύμβησης, ενώ παράλληλα, αναδεικνύει τη δύναμη των συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος των παιδιών, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα και ποιοτικότερες συνθήκες συμμετοχής για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά την εταιρία Arena που στέκεται ουσιαστικός συνεργάτης στο αντικείμενο κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής , του Υπουργείου για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Σε μια χώρα όπου το νερό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε δεξιότητες, να μειώσουμε κινδύνους και να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Μέσα από αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, πέντε χιλιάδες παιδάκια θα λάβουν ένα σετ κολύμβησης, για να μπορούν να πηγαίνουν ακόμα πιο έτοιμα στο μάθημα της κολύμβησης. Όλοι μαζί, για κάθε παιδί.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της VETO (επίσημου και αποκλειστικού διανομέα της Arena σε Ελλάδα και Κύπρο), Αλέξης Χατζόπουλος, σημείωσε:

«Ως Arena, με το νερό να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA μας, είναι μεγάλη μας χαρά να προσφέρουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό σε παιδιά του Δημοτικού, που θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα να μάθουν να κολυμπούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πως η εκπαίδευση μέσα στο νερό είναι κάτι παραπάνω από μάθημα — είναι επένδυση στην ασφάλεια, στην υγεία και στο μέλλον των παιδιών μας.»

Την προσπάθεια για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματος της κολύμβησης στα σχολεία στηρίζουν δύο σπουδαίοι Έλληνες αθλητές, ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Απόστολος Χρήστου και η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Άννα Ντουντουνάκη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να εμπνεύσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες και να αναδείξουν την αξία της άθλησης και της ασφαλούς επαφής με το νερό.

Το επόμενο διάστημα, δεκάδες ακόμη διακεκριμένοι αθλητές και αθλήτριες της ελληνικής κολύμβησης θα ενισχύσουν με την παρουσία τους την ανάπτυξη του αθλήματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον, μέσω δράσεων προβολής και προώθησης, που στόχο έχουν να φέρουν περισσότερα παιδιά κοντά στο νερό και την άθληση, μεταφέροντας ταυτόχρονα το μήνυμα σε σχολικές κοινότητες σε όλη τη χώρα ότι η κολύμβηση δεν αποτελεί μόνο μία σημαντική δεξιότητα, αλλά και ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό αγαθό που συμβάλλει στη σωματική υγεία, την ψυχική ευεξία, την αυτοπεποίθηση και την καλλιέργεια ενός υγιούς τρόπου ζωής από μικρή ηλικία.