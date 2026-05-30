Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πότε αναμένεται η κατανομή – Όσα ανακοινώθηκαν

Πίνακας περιεχομένων

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. έθεσε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ένα ευρύ πλαίσιο ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των νηπιαγωγείων, τη στελέχωση των σχολικών μονάδων, την Ειδική Αγωγή, τις εργασιακές συνθήκες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Οι παρεμβάσεις έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 με τον Γενικό Γραμματέα Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Ι. Παπαδομαρκάκη, και τον συνεργάτη της Υπουργού Παιδείας, Α. Παπακωνσταντίνου. Ακολούθησε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, διαδικτυακή συνάντηση με τον Διευθυντή της Ειδικής Αγωγής, Ι. Μπουσδούνη.

Στελέχωση σχολείων και μόνιμοι διορισμοί

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη κάλυψης των οργανικών κενών με μόνιμους διορισμούς για το σχολικό έτος 2026-2027. Ο Σύλλογος ζήτησε πλήρη κάλυψη τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, με αναφορά στα Τμήματα Ένταξης και στα ΚΕΔΑΣΥ.

Παράλληλα, τέθηκε το αίτημα για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων στη γενική και στην ειδική αγωγή. Από την πλευρά των εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας αναφέρθηκε ότι, μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι επίσημα επιβεβαιωμένοι διορισμοί ανέρχονται περίπου στους 5.500 και συνδέονται με τις θέσεις που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών.

Η τελική κατανομή ανά κλάδο αναμένεται να ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιουνίου. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. έθεσε και το ζήτημα των προσλήψεων αναπληρωτών και αναπληρωτριών, ζητώντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών στις σχολικές μονάδες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου ανέφεραν ότι γίνεται προσπάθεια κάλυψης των αναγκών με βάση τις διαθέσιμες δυνατότητες και πιστώσεις. Επισημάνθηκε επίσης ότι οι συμπληρωματικές προσλήψεις συνεχίζονται ανάλογα με τα καταγεγραμμένα κενά και τις λειτουργικές ανάγκες.

Ολοήμερα, τοποθετήσεις και διοικητική λειτουργία

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε τα Ολοήμερα σχολεία και την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των Ολοήμερων τμημάτων με εκπαιδευτικούς. Ο Σύλλογος αναφέρθηκε στο ζήτημα που είχε προκύψει από το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα με ημερομηνία 18-09-2025 σχετικά με τη φοίτηση στο Ολοήμερο.

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας αναφέρθηκε ότι αντίστοιχο έγγραφο αναμένεται να ισχύσει και για το σχολικό έτος 2026-2027, μέχρι να στελεχωθούν επαρκώς τα Ολοήμερα Τμήματα. Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η σταδιακή κάλυψη όλων των αιτημάτων των γονέων.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. έθεσε ακόμη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Ο Σύλλογος ζήτησε ενιαία και διαφανή κριτήρια σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘΑ.

Ψηφιακές διαδικασίες, άδειες και εργασιακά αιτήματα

Στις συναντήσεις τέθηκε το ζήτημα της επαναλαμβανόμενης κατάθεσης δικαιολογητικών από τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες. Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ζήτησε απλοποίηση της διαδικασίας, μέσω ενιαίου ψηφιακού μητρώου, διασύνδεσης υπηρεσιών και κοινών πρακτικών από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας αναγνώρισαν τον μεγάλο όγκο δικαιολογητικών που καλούνται να καταθέτουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ανέφεραν ότι εξετάζονται τρόποι απλούστευσης της διαδικασίας.

Συζήτηση έγινε και για το EduPlan AI. Ο Σύλλογος διατύπωσε προβληματισμούς για τη διαφάνεια, τη χρήση των δεδομένων και τον ρόλο του συστήματος στον σχεδιασμό της στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

Από την πλευρά του Υπουργείου διευκρινίστηκε ότι το EduPlan AI θα αφορά αποκλειστικά τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και την κατανομή των εκπαιδευτικών. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα καταχωρούν τα κενά στο σύστημα, ενώ ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ζήτησε πρόσβαση και των σχολικών μονάδων στα στοιχεία αυτά.

Ο Σύλλογος έθεσε επίσης ζητήματα για τις άδειες μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη βελτίωσης και εξορθολογισμού των αδειών των αναπληρωτών, καθώς και έκδοσης ενιαίων και σαφών οδηγιών για την τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά του Υπουργείου αναφέρθηκε ότι τα ζητήματα των αδειών αποτελούν κοινωνικό θέμα που απασχολεί το ΥΠΑΙΘΑ. Παράλληλα, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. έθεσε το θέμα της μισθολογικής κατάστασης των εκπαιδευτικών, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Νηπιαγωγεία, στέγαση και συνθήκες εργασίας

Στο υπόμνημα του Συλλόγου περιλαμβάνονται και τα σοβαρά κτιριακά, λειτουργικά και υλικοτεχνικά προβλήματα των νηπιαγωγείων. Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ζήτησε άμεση βελτίωση των συνθηκών στέγασης, υγιεινής και ασφάλειας, ενίσχυση της χρηματοδότησης και σύγχρονο πλαίσιο ελέγχου και υποστήριξης των σχολικών μονάδων.

Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας ανέφεραν ότι τα ζητήματα των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δήμων. Ο Σύλλογος επισήμανε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους Δήμους, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών. Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. επισήμανε τις δυσκολίες εξεύρεσης αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής κατοικίας, κυρίως σε νησιωτικές, τουριστικές και αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκαν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, όπως επίδομα στέγασης, ενίσχυση στεγαστικών παροχών και συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς. Από την πλευρά του Υπουργείου αναφέρθηκε ότι το θέμα εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής και εξετάζεται σε κεντρικό επίπεδο.

Ο Σύλλογος έθεσε ακόμη το ζήτημα του αυξημένου αριθμού νηπίων ανά τμήμα, ζητώντας μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών. Από την πολιτική ηγεσία αναγνωρίστηκε το ζήτημα, ενώ τέθηκε και το θέμα των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών, με αναφορά στις απαιτήσεις της προσχολικής εκπαίδευσης.

Ειδική Αγωγή, Παράλληλη Στήριξη και νέες κατευθύνσεις

Μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων αφορούσε την Ειδική Αγωγή. Για την Παράλληλη Στήριξη, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ζήτησε σταθερή και συνεχή υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πλήρη κάλυψη των εγκεκριμένων αναγκών και αποφυγή αυθαίρετων μετακινήσεων.

Από την πλευρά του Υπουργείου διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός κατάργησης της Παράλληλης Στήριξης, αλλά καλύτερης αξιοποίησής της σε συνδυασμό με τα Τμήματα Ένταξης. Η συνέχιση του θεσμού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, επιβεβαιώνεται και από την έκδοση της εγκυκλίου για τις αιτήσεις Παράλληλης Στήριξης.

Αναφορά έγινε επίσης στην προετοιμασία νέων καθηκοντολογίων και πλαισίων λειτουργίας για τις δομές της Ειδικής Αγωγής, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος Αυγούστου. Οι δομές αυτές αφορούν τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ.

Για τα Τμήματα Ένταξης και τις ΕΔΥ, ο Σύλλογος ζήτησε σαφή καθορισμό ρόλων και καθηκόντων, ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, κάλυψη των υπόλοιπων οργανικών θέσεων, ενίσχυση των ΕΔΥ, μείωση της γραφειοκρατίας και ουσιαστική επιμόρφωση.

Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας ανέφεραν ότι τα ζητήματα στελέχωσης και κάλυψης οργανικών θέσεων βρίσκονται υπό συζήτηση με τα συναρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα, εκφράστηκε πρόθεση ενίσχυσης των ΕΔΥ, με τις τελικές κατευθύνσεις να αναμένονται προς το τέλος Ιουνίου ή εντός Ιουλίου.

ΚΕΔΑΣΥ, ειδικά νηπιαγωγεία και επιμορφώσεις

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. έθεσε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ, ζητώντας ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης, καλύτερη συνεργασία με τα νηπιαγωγεία, βελτίωση της ποιότητας των γνωματεύσεων και ουσιαστικότερη υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών.

Από την πλευρά του Υπουργείου αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΑΣΥ και σχολικών μονάδων. Αναφέρθηκε ακόμη ότι στο νέο πλαίσιο λειτουργίας θα προβλέπονται σαφέστερες διαδικασίες συνεργασίας και συμμετοχής των σχολείων στη διαδικασία αξιολόγησης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση του ψηφιακού εξοπλισμού των ΚΕΔΑΣΥ, ενώ προχωρά η υλοποίηση νέας ψηφιακής πλατφόρμας μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. Προβλέπεται επίσης επιμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και υπηρεσιών για την αξιοποίηση των νέων εργαλείων.

Για τα Ειδικά Νηπιαγωγεία, ο Σύλλογος ζήτησε σταθερή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, βελτίωση υποδομών, ενίσχυση επιμορφώσεων και ανάπτυξη συνεργασιών και πρακτικών συμπερίληψης. Από την πλευρά του Υπουργείου αναφέρθηκε ότι προγραμματίζεται η ενίσχυση των ειδικών σχολείων της χώρας με 706 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Στο πεδίο των επιμορφώσεων, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ζήτησε ουσιαστικές και πρακτικά προσανατολισμένες δράσεις στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η θεματολογία που προτάθηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διοικητικό έργο, εκπαιδευτική νομοθεσία, δημιουργία ΕΠΕ, αξιολογήσεις μαθητών, συνεργασία εκπαιδευτικών και διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων.

Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας αναγνώρισαν την ανάγκη ενίσχυσης των επιμορφωτικών δράσεων με πιο πρακτικό και υποστηρικτικό προσανατολισμό. Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης η πλατφόρμα «Φως Παιδείας», ο θεσμός των Συμβούλων Εκπαίδευσης, ο ρόλος των προϊσταμένων και επιμέρους ζητήματα της Ειδικής Αγωγής, όπως οι ιδρύσεις δομών, η προσβασιμότητα και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.