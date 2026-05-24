Οι κρίσιμες ημερομηνίες για αποσπάσεις, κενά και διορισμούς εκπαιδευτικών

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει αποσπάσεις έως το τέλος Ιουνίου, λειτουργικές τοποθετήσεις έως τις 20 Ιουλίου και αίτημα για έγκαιρους μόνιμους διορισμούς.

Σημαντικές υπηρεσιακές μεταβολές για τους εκπαιδευτικούς αναμένονται το επόμενο διάστημα, με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα να περιλαμβάνει αποσπάσεις, λειτουργικές τοποθετήσεις, μετατάξεις και μόνιμους διορισμούς. Σύμφωνα με τον αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ, Θοδωρή Κατσωνόπουλο, οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στην ΕΑΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου, ενώ οι αποσπάσεις σε φορείς αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου.

Κρίσιμο σημείο του χρονοδιαγράμματος αποτελεί η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά έως τις 20 Ιουλίου και στα 58 ΠΥΣΔΕ της χώρας, μετά την ολοκλήρωση όλων των αποσπάσεων. Όπως τονίζεται, παραμένει πάγιο αίτημα η εφαρμογή ενιαίου χρονοδιαγράμματος για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν εγκαίρως πού θα τοποθετηθούν και να μη φτάνουν στο τέλος Αυγούστου χωρίς σαφή εικόνα για τη σχολική μονάδα ή την περιοχή όπου θα παρουσιαστούν.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται η ανάγκη για έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών και μαζικούς μόνιμους διορισμούς, πέρα από τη λογική του «1 προς 1», προκειμένου να καλυφθούν τα πραγματικά κενά στα σχολεία. Η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης παρουσιάζεται ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, με όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους και χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών για τους μαθητές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μπροστά μας έχουμε το επόμενο διάστημα σημαντικές υπηρεσιακές μεταβολές, με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στην ΕΑΕ, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία κλπ – εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ – να αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου (προηγείται η έκδοση της εγκυκλίου προσδιορισμού λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων και οι προτάσεις των ΔΔΕ και ΠΔΕ), ενώ οι αποσπάσεις σε φορείς εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου (κάποιες αποσπάσεις είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν νωρίτερα).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιουλίου και στα 58 ΠΥΣΔΕ της χώρας, μετά την ολοκλήρωση όλων των αποσπάσεων. Παραμένει πάγιο και ουσιαστικό αίτημα να ακολουθείται ενιαίο χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών σε όλα τα ΠΥΣΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη και έγκαιρη αντιμετώπιση για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, διεκδικούμε την έγκαιρη ολοκλήρωση τόσο των αποσπάσεων όσο και των λειτουργικών τοποθετήσεων που ακολουθούν. Πρόκειται για μια διαδικασία κρίσιμη όχι μόνο για τον προγραμματισμό των ίδιων των εκπαιδευτικών — ώστε να μη φτάνει η 31η Αυγούστου και να μην γνωρίζουν σε ποιο σχολείο και σε ποια περιοχή θα παρουσιαστούν την αμέσως επόμενη ημέρα — αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Είναι απαραίτητο όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, μαζί με τους αναπληρωτές που πρέπει να προσλαμβάνονται εγκαίρως, να βρίσκεται από την πρώτη ημέρα στα σχολεία, ώστε να καλύπτονται όλα τα κενά, όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους και οι μαθητές να μη χάνουν ούτε μία διδακτική ώρα.

Πόροι υπάρχουν. Βούληση υπάρχει;

Μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων, σε επίπεδο ΚΥΣΔΕ, ακολουθούν οι μετατάξεις (το πιο πιθανό είναι να εξεταστούν οι αιτήσεις το πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου), καθώς και οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

Είναι σαφές ότι οι διορισμοί δεν μπορούν να περιορίζονται στη λογική του «1 προς 1» τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες διαπιστωμένες ανάγκες και πραγματικά κενά στα σχολεία, τα οποία είτε καλύπτονται αποσπασματικά σε διαδοχικές φάσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είτε παραμένουν ακάλυπτα στο πλαίσιο της πολιτικής του λεγόμενου «εξορθολογισμού» που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι αναγκαίο η Ομοσπονδία μας, η ΟΛΜΕ, αλλά και όλοι μας, να διεκδικήσουμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας δεν αποτελεί δαπάνη, αλλά επένδυση για τους μαθητές, τα σχολεία και συνολικά την κοινωνία. Οι διαθέσιμοι πόροι για την εκπαίδευση οφείλουν να αυξηθούν ουσιαστικά, ώστε να διασφαλιστούν ποιοτικές και ισότιμες συνθήκες μάθησης για όλα τα παιδιά.

