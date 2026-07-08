Πληρωμές για Market Pass: Πότε θα γίνουν

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έκτακτο βοήθημα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ και δεν ωφελήθηκαν από τις πρόσφατες αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς.

Επίσης, προβλέπεται ενίσχυση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με διπλασιασμό της μηνιαίας παροχής τους, για λήπτες αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για οικογένειες με παιδιά μέσω έκτακτης επιπλέον δόσης του επιδόματος παιδιού Α21, καθώς και για μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για διάστημα 12 έως 24 μηνών, διαθέτουν ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ και δεν λαμβάνουν άλλη παροχή.

Τα απαραίτητα στοιχεία αναμένεται να αντλούνται από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των κοινωνικών παροχών, ώστε η διαδικασία καταβολής να ολοκληρωθεί χωρίς πρόσθετες ενέργειες από τους ωφελούμενους.

Το Market Pass 2026 φέρνει τη δυνατότητα καταβολής αναδρομικών ενισχύσεων σε δικαιούχους που δεν λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα κατά το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παροχή θα χορηγείται μέσω προπληρωμένης κάρτας και αφορά όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρεται, δικαίωμα συμμετοχής διατηρούν ακόμη και πολίτες που έχουν πάψει να είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αρκεί να είχαν λάβει την παροχή έστω και για έναν μήνα μεταξύ Μαρτίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να λάβουν τα αναδρομικά

Με βάση τον σχεδιασμό, πρώην δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο οποίος εντασσόταν στο πρόγραμμα από την 1η Μαρτίου 2024 έως και την 31η Αυγούστου 2026 και έπαψε να είναι δικαιούχος από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, μπορεί να υποβάλει αίτημα για την επιδότηση μέσω της νέας προπληρωμένης κάρτας τροφίμων.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η ενίσχυση αφορά αναδρομικά 29 μηνών κατά τους οποίους δεν είχε καταβληθεί η σχετική παροχή, με το ποσό να μπορεί να διαμορφωθεί, κατά μέσο όρο, στα 1.334 ευρώ.

Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Αρχικά είχε προγραμματιστεί η καταβολή του Market Pass 2026 να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα vouchers τροφίμων εκτιμάται πως θα διατεθούν μέσα στον Οκτώβριο.

Τα ποσά θα πιστώνονται σε προπληρωμένη κάρτα και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.